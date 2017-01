ACUERDO GEN-FR

Figuerón destacó “agenda común" con bloques opositores

Remarcó que es probable que esta decisión se replique en un acuerdo electoral de cara a los comicios de este año.

El concejal por el GEN de Lomas de Zamora lo manifestó por el acuerdo legislativo impulsado entre Margarita Stolbizer y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “A nivel local con el sector de Trezza coincidimos en todas las votaciones”, resaltó.

El concejal del GEN en Lomas de Zamora, Luis Figuerón, destacó la agenda legislativa en común propuesta por Margarita Stolbizer y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ya que aseguró que “cuando se es minoría, es bueno tener acuerdos con bloques opositores”.



“Cuando uno es minoría, es bueno tener una agenda en común con bloques que son opositores. A nivel local tengo una agenda con el radicalismo y no tanto con el massismo. Incluso hay una facción del Frente Renovador que vota siempre con el oficialismo. Con Trezza, sin embargo, coincidimos prácticamente en todas las votaciones y tenemos una buena relación”, recalcó el edil a Info Región.



Remarcó, en ese sentido, que es probable que esta decisión se replique en un acuerdo electoral de cara a los comicios de este año. “Sin dudas las tendencias son esas, pero hasta marzo creemos que no va a haber novedades”, aclaró.



Balance. Por otra parte, se refirió a la labor realizada por el Concejo Deliberante durante 2016 y enfatizó que “fue un año en el que se ha trabajado mucho”.



“Todavía no hubo mucho consenso. Lo que sí por primera vez en muchos años el oficialismo ha perdido votaciones y eso es un símbolo. De todas formas hay que ver cómo se traduce eso porque la idea no es obstruir el gobierno de (Martín) Insaurralde sino colaborar en las cosas que podamos”, señaló.



Y añadió: “Jamás nos han pedido que hagamos políticas consensuadas y todavía estamos esperando que nos convoquen también por el hospital de Llavallol ya que es importante que se trabaje en conjunto”.



Seguridad. Por último, se refirió a la reunión que tuvieron antes de fin de año se reunieron con el secretario de Seguridad de Lomas, Héctor Corrado.



“La problemática con la inseguridad es tan compleja que todavía estamos muy lejos de sacarle a la gente el miedo y la inseguridad. Estamos muy comprometidos pero creemos que todavía falta una buena coordinación entre las fuerzas provinciales con Gendarmería”, finalizó.



HPF de la Redacción de Info Región.