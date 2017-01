DEBATE

Stolbizer se opuso a bajar la edad de imputabilidad

"Si el Presidente dijera que quiere cambiar el régimen lo apoyamos, lo que no queremos es bajar la edad de imputabilidad", subrayó Stolbizer.

La diputada nacional y líder del GEN consideró necesario modificar el régimen penal juvenil pero aclaró que no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años como impulsan desde el oficialismo.

"El promedio de edad de abandono de la escuela es a los 14 años; entonces lo que nos debe preocupar es qué hacer para que un chico de esa edad no abandone la escuela", sostuvo la legisladora.



En este marco, añadió: "Si el Presidente (Mauricio Macri) dijera que quiere cambiar el régimen lo apoyamos, lo que no queremos es bajar la edad de imputabilidad, porque lo que necesitamos es cambiar esta escuela expulsiva y que a los chicos no les enseña nada".



Stolbizer advirtió que el actual sistema sólo genera que "se vayan reproduciendo los chicos que cometen delito" y agregó que eso debe modificarse "con escuela y con trabajo".



"Como anuncio de comienzo de año hubiera querido escuchar al Presidente proponiendo un cambio en la educación para que los menores tengan un mejor futuro, y no proponer bajar la edad de imputabilidad para que vayan presos", reclamó Stolbizer. ´



Seguridad. Por otra parte, consultada sobre los recientes cambios en la Policía Federal, que ahora se dedicará a los delitos complejos mientras la Policía de la Ciudad pasará a ocuparse de la interacción con los vecinos, la diputada del GEN opinó que "como intención es buena, pero después hay que ver cómo funciona".



En esa línea, pidió "no tratar de resolver los temas policiales con cambios de nombres, como hace el peronismo en la provincia hace 20 años".