REINTEGRO DEL IVA

Para CAME, el reintegro con débito “fomentaba el consumo”

Apuntó, además, que “es contradictorio que se haya impulsado el Ahora 18” que tiene un determinado costo fiscal y “luego se tome esta decisión”.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa admitió que la decisión del Gobierno causó “sorpresa”, porque la prórroga figuraba en el Presupuesto 2017, y “preocupación”, porque se deja de lado una herramienta importante para el comercio minorista.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se manifestaron “preocupados” por la decisión del gobierno nacional de eliminar el reintegro del 5 por ciento del IVA con la compra de tarjetas de débito, ya que “era una herramienta que fomentaba el consumo”.



En diálogo con Info Región, el secretario de Prensa de CAME, Vicente Lourenzo, consideró que la medida fue tomada “con sorpresa y también con preocupación”. “Sorpresa porque creíamos que iba a ser prorrogado y más porque estaba previsto en el Presupuesto 2017, y con preocupación porque es eliminar un instrumento que fomentaba y activaba el consumo”, advirtió.



Apuntó, además, que “es contradictorio que se haya impulsado el Ahora 18” que tiene un determinado costo fiscal y “luego se tome esta decisión”. “Pensábamos que las medidas que iban a lanzar estarían orientadas a fomentar el consumo y esta medida va en contra de todo eso”, enfatizó.



Entre las justificaciones realizadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la medida, el funcionario señaló que "era un subsidio a los usuarios" de ese medio de pago, "y no era el más eficiente en términos de equidad” y que tenía como objetivo "bajar la informalidad". Sin embargo, Lourenzo aseguró que “la medida tuvo entre otros objetivos bancarizar la economía”, ya que “había mucha informalidad y de esta manera se forzaba a la formalización con la facturación”.



