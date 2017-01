REGALO DE REYES

En la Región, también esperan buenas ventas por Reyes.

Las Cámaras de Comercio de Lomas de Zamora y Almirante Brown esperan que las ventas en esta fecha especial “superen las expectativas”. “Hay que ser cautos porque no se pueden esperar grandes cambios tan rápido”, aseguraron a Info Región.

Se acerca Reyes y los comerciantes esperan que en esta fecha especial las ventas puedan empezar a repuntar luego de un año complicado.



Las Cámaras de Comercio de Lomas de Zamora y Almirante Brown enfatizaron a Info Región que “siempre hay expectativas” por parte de los comerciantes y que esta fecha no es la excepción.



En diálogo con este medio, el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, enfatizó que "hay expectativas de que este año las ventas empiecen a mejorar" y que "la situación económica pueda repuntar".



Expectativas en Brown. En el caso de Almirante Brown, su titular Horacio Salgueiro, aseguró que “existen las mejores de las voluntades para esperar una buena venta” pero apuntó que saben “que no va a ser fácil”.



“Es una fecha en la que todos los que tienen un niño en la familia no pueden dejar pasar por alto. Ojalá la cosa prospere pero está todo bastante quieto y seguimos con la chatura de los últimos meses. Hay que ser cautos, no se pueden esperar grandes cambios tan rápido, lo cierto es que en estos días no se ve mucho movimiento”, consideró.



El panorama en Lomas. En el caso de Lomas de Zamora, el titular de la Cámara, Alberto Kahale, expresó que “hay expectativas altas” porque se viene de unas fiestas en las que “se vendió bastante bien”. “Si bien se fue mucha gente afuera, esperamos que pueda ser mejor que el año pasado, porque no había sido bueno”, opinó.



En el caso de los productos más elegidos, Kahale explicó que además de los juguetes, siempre hay muy buenas ventas en lo relacionado a “indumentaria y juegos para consolas de videojuegos”. “En varios lugares ya liberaron el estacionamiento para que la gente pueda comprar. Vamos a tener un 5 de enero bueno esperemos que no me equivoque”, concluyó.







