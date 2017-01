LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

Ocho películas renuevan la primera cartelera del año

Los films que llegan a las salas este jueves son “¿Por qué él?”, “Hasta el último hombre”, “Reina de Katwe”, “Aquarius”, “Terror 5”, “El cadáver de Anna Fritz”, “Mi último fracaso” y “Sonata para violonchelo”. Entrá a la nota y mirá todos los tráilers.

¿Por qué él?



Durante las fiestas de Navidad, Ned, un padre sobreprotector pero amoroso con su familia va a visitar a su hija en Stanford, donde se encuentra con su peor pesadilla: su bien intencionado pero socialmente torpe novio multimillonario de Silicon Valley, Laird. El inocente Ned piensa que Laird, que no tiene absolutamente ningún filtro, es un partido tremendamente inapropiado para su hija. La unilateral rivalidad y el nivel de pánico de Ned aumenta cuando se encuentra fuera de sintonía en un glamoroso centro de alta tecnología, y se entera de que Laird está a punto de hacer la pregunta.



ACTORES: James Franco, Bryan Cranston.



DIRECTOR: John Hamburg.



GENERO: Comedia .



ORIGEN: Estados Unidos.



CALIFICACION: Apta mayores de 16 años







Hasta el último hombre



Historia de un médico del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, que sirvió durante la Batalla de Okinawa, que se negó a matar gente y fue premiado con la Medalla de Honor por el congreso.



ACTORES: Andrew Garfield.



DIRECTOR: Mel Gibson.



GENERO: Histórica , Drama , Biográfica .



ORIGEN: Estados Unidos.



CALIFICACION: Apta mayores de 16 años con reservas







Reina de Katwe



La vida en Uganda para la pequeña de 9 años, Phiona Mutesi, es una lucha constante. Pasa sus días vendiendo verduras en las calles de Katwe, uno de los barrios marginales de Kampala más pobres por lo que la escuela no es una opción para ella. Su madre, Harriet, una orgullosa y tenaz mujer, trabaja duro para mantener a su familia.



Robert Katende dirige un programa de ajedrez para niños en la improvisada iglesia Agape de Katwe. Un día Phiona sigue a su hermano Brian (Martin Kabanza) hasta la iglesia, y allí ve a Katende enseñar los conceptos básicos del ajedrez a niños de su misma edad. Ese momento sellará su destino.



ACTORES: Lupita Nyong'o, David Oyelowo.



DIRECTOR: Mira Nair.



GENERO: Drama , Deportes , Biográfica .



ORIGEN: Estados Unidos.



CALIFICACION: Apta todo público







Aquarius



Clara, una mujer de 65 años es la última habitante de un edificio de dos cuerpos construido en los años 40 en Recife, Brasil. El terreno ha sido comprado por una empresa que busca realizar otra construcción en el predio, pero Clara ha jurado no irse hasta morir.



ACTORES: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos.



DIRECTOR: Kleber Mendonca Filho.



GENERO: Drama .



ORIGEN: Brasil, Francia.



CALIFICACION: Apta mayores de 16 años







Terror 5



Durante una terrorífica noche en Buenos Aires, cinco leyendas urbanas se desarrollan de la forma más sorprendente posible. Mientras un político es acusado de ser responsable de una tragedia urbanística en la que fallecieron quince personas, en Buenos Aires se entrecruzan diversas historias basadas en leyendas urbanas y en las que hombres y mujeres acabaran enfrentándose a sus demonios interiores.



ACTORES: Rafael Ferro, Gastón Cocchiarle.



DIRECTOR: Sebatian Rotstein, Federico Rotstein.



GENERO: Terror , Suspenso .



ORIGEN: Argentina.



CALIFICACION: Apta mayores de 18 años







El cadáver de Anna Fritz



Anna Fritz es una famosa y bella actriz que acaba de morir. Tres jóvenes deciden entrar en la morgue para ver su cuerpo desnudo y no pueden evitar tener sexo con ella. Víctimas de sus instintos más primitivos bajarán a un infierno del que es muy difícil salir.



ACTORES: Alba Ribas, Cristian Valencia.



DIRECTOR: Hector Hernandez Vicens.



GENERO: Suspenso , Drama .



ORIGEN: España.



CALIFICACION: Apta mayores de 16 años con reservas







Mi último fracaso



En un país a la vez extranjero y propio, el recorrido a través de las relaciones sentimentales de tres mujeres de la colectividad coreana en la Argentina nos lleva a comprender las distintas maneras en que nuestra identidad cultural afecta nuestras decisiones más íntimas



DIRECTOR: Cecilia Kang.



GENERO: Documental .



ORIGEN: Argentina.



CALIFICACION: Apta todo público







Sonata para violonchelo



Tras años de esporádicos dolores, a Julia, una famosa violonchelista que vive entregada a la música, le diagnostican fibromialgia, una enfermedad crónica sin causa conocida. Con el paso de los días, la lucha de Julia por seguir tocando se convertirá en un combate con su propio cuerpo.



ACTORES: Jan Cornet, Marina Salas, Ivana Miño.



DIRECTOR: Anna Bofarull.



GENERO: Drama .



ORIGEN: España.



CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas







MDA de la Redacción de Info Región