Comerciantes criticaron la quita del reintegro del IVA

La medida regía desde el año 2001.

Desde las Cámaras de Comercio de la Región criticaron la decisión del Gobierno de no extender la devolución del 5 por ciento del IVA en las compras hechas con tarjeta de débito, medida que “incentivaba el consumo”.

Luego de que el Gobierno tomara la decisión de no extender la devolución del 5 por ciento del IVA en las compras con tarjeta de débito, comerciantes aseguraron que “es una mala noticia”.



El titular de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, Alberto Kahale, consideró que la medida “afecta al consumo”. “La iniciativa había sido creada en el 2001 para incentivar el comercio y durante estos años funcionó bien. Por ese motivo consideramos que la decisión del gobierno no es una buena idea”, insistió.



Desde la Cámara de Comercio de Almirante Brown, Horacio Salgueiro aseguró que la medida “es una mala noticia” y advirtió que “se da en el marco de una realidad social delicada y luego de meses de bajas en las ventas”. “No sé técnicamente cuánto influía en el Presupuesto pero en medio de la chatura que tenemos, esta decisión significa profundizar más la delicada situación. Eso incentivaba a los jubilados a que utilice las tarjetas y si cobraba la mínima era un dinero que se le devolvía que le venía bien”, apuntó.



En este sentido, reflexionó que “seguramente la decisión tiene fundamentos válidos que fueron estudiados” pero consideró que “no era el momento”. “Debería haber sido impulsada en unos meses para ver si este año las ventas repuntaban, ya que en un panorama en alza esta decisión no hubiera traído tanto debate”, finalizó.







