PRIMERA DIVISIÓN

Banfield inició la pretemporada en Luis Guillón

El Taladro tuvo primer día de pretemporada.

El plantel del Taladro regresó ayer a las prácticas, pensando en lo que será la reanudación del torneo. Pese a los conflictos en AFA, los jugadores tomaron la decisión de arrancar con los trabajos en la fecha prevista, por lo que Julio César Falcioni destacó “la gran predisposición” de los futbolistas.

Banfield comenzó ayer por la mañana con los entrenamientos en el Campo de Deportes de Luis Guillón, los cuales formarán parte de la pretemporada que antecederá a la reanudación del campeonato de Primera División.



En ese sentido, el plantel del Taladro retomó los trabajos tal como estaban previstos, pese a las deudas que el club mantiene con parte del grupo como consecuencia del conflicto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantiene en relación al pago de los derechos de televisación.



Al respecto, Julio César Falcioni analizó el cruce de situaciones: “Iniciamos con muy buena predisposición de los jugadores, arrancamos con los trabajos de forma normal y estamos involucrados en los mismos inconvenientes que la mayoría de las instituciones. Aguardaremos para que se puedan solucionar los conflictos de una manera conveniente”.



Altas y bajas



El plantel del Taladro que se presentó en la mañana de ayer fue prácticamente el mismo que terminó con cinco victorias consecutivas la primera parte del torneo, con la incorporación del juvenil Julián Carranza, quien realizará la primera pretemporada con el elenco principal. Asimismo, Luciano Gómez e Hilario Navarro no formaron parte de la jornada por un conflicto con el vuelo que los trasladaba desde Corrientes, por lo que se sumarán mañana.



En otra instancia, Claudio Pérez dio el presente en el predio aunque solo fue para confirmar su salida de la institución, ya que llegó a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato.



Como contrapuesto, Falcioni se refirió a los posibles arribos: “No he pensado en incorporar por cómo está la situación, no puedo analizar que llegue un jugador sin que cobren los que ya están. Cuando armamos un plantel pensamos en el año, si sucede una situación especial lo analizaremos”.



Además, ante la chance que Renato Civelli se acople al grupo, apuntó: “Es un jugador interesante y que todavía es joven, ojalá llegue al club, sería muy bueno. Hemos conversado pero la prioridad es solucionar todos los demás inconvenientes”.



Mantener las formas



En Banfield atraviesan un presente de incertidumbre, en cuando a las situaciones de Walter Erviti y Santiago Silva, ya que ambos fueron sondeados por otros equipos (Independiente y Universidad Católica de Chile, respectivamente) y sus futuros inmediatos aún son inciertos.



“Deseo que se quede la base del plantel. Nos manejamos con 20 o 22 jugadores entre titulares y los relevos, los necesitamos a todos y ojalá sigan”, señaló el entrenador, en conferencia de prensa.



Por último, de cara a los objetivos, concluyó: “Logramos un posicionamiento importante que hace rato Banfield no tenía (está quinto, a cuatro del líder, Boca), queremos defenderlo y para eso tenemos que trabajar, les dije a los muchachos que estamos con ellos en la decisión que tomen y sino dejar los problemas de lado un par de horas por día y luchar por este objetivo”.



