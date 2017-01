Turraca: “Intento estar feliz y disfrutar”

NACIONAL B

Los Andes trabajará hasta el sábado en el Gallardón.

El volante de Los Andes retornó a los entrenamientos juntos a sus compañeros y celebró el buen momento futbolístico que atraviesa en la institución, como uno de los puntales en el mediocampo. “Siempre es lindo que hablen bien de uno”, comentó en charla con Info Región.

Los Andes inició una nueva pretemporada de la mano de Aníbal Biggeri con la cabeza puesta en lo que será la reanudación del torneo del Nacional B. En consecuencia, el grupo albirrojo se plantea el objetivo de sumar para pelear por un ingreso a la Copa Argentina, en paralelo con la necesidad de realizar una buena segunda parte del certamen.



En otra instancia, el club no es ajeno a los problemas económicos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la cual le adeuda a las instituciones parte del pago por la televisación enmarcada en el programa Fútbol Para Todos. De allí se desprende los conflictos con los planteles que no pueden percibir sus sueldos en tiempo y forma.



Consecuente con el panorama que afecta a la disciplina a nivel nacional y la actualidad del equipo, Gustavo Turraca comentó: “Estamos muy bien, descansados y con ganas. Queremos que arranque el campeonato, sabemos que está difícil la situación, pero sería lo ideal que vuelva porque es lo que nosotros esperamos y para lo que trabajamos”.



“Es una situación fea, más para uno que es chico y recién está empezando. Duele porque es un trabajo y como en todos lados necesitas cobrar. Confiamos en que se va a resolver, al principio cuesta pero siempre cuando está por arrancar el torneo de algún lado la plata aparece, esperemos que así sea porque no es una situación linda la que estamos viviendo”, remarcó el volante, en dialogo con Info Región.



El último semestre del 2016 para el Milrayitas dejó buenas y malas. La salida de Marcelo Barrera del banco de suplentes fue una de las cosas negativas (determinada por los malos resultados), mientras que desde el arribo de Biggeri el grupo encontró una regularidad en el funcionamiento, en el que destacó el trabajo del juvenil Turraca como principal acompañante de Marcos Britez Ojeda en la mitad del terreno.



Con el correr de los partidos, el surgido de las inferiores de Lomas de Zamora comenzó a ganar en confianza, lo que desembocó en la conquista de la titularidad hasta el cierre del año (tuvo su primera presentación en la cuarta fecha con Brown de Adrogué de la mano de Barrera y de ahí en más dijo siempre presente). Luego, adentrados en el período de receso, la dirigencia vendió el 50 por ciento de su pase a un grupo inversor por lo que en un tiempo no muy lejano, su futuro estaría ligado a la máxima categoría del fútbol argentino.



“Es lindo que hablen bien de uno, el hecho de la venta de parte del pase y la posibilidad de irme a Primera es muy positivo, pero también sé que tengo que jugar mejor que nunca, ojalá salga todo de buena forma. Intento estar feliz y disfrutar, a la vez de mantener la tranquilidad porque no hay que volverse loco”, celebró Turraca.



Sin certezas sobre la reanudación del torneo, el grupo Milrayitas continuará hasta el sábado con los trabajos en el Eduardo Gallardón, en tanto que el domingo partirán a Balcarce para redoblar la exigencia.



La meta en cuanto a competencia oficial será la clasificación a la Copa Argentina (están a un punto del último clasificado, Brown de Adrogué), que se dirimirá en las primeras tres fechas luego de la reanudación. Además, otros de los puntos salientes, es la intención de seguir escalando posiciones en el campeonato y acrecentar las chances de luchar por un ascenso.



“La Copa es el objetivo que tenemos ahora, son tres partidos y trataremos de ganar todos para entrar. Después pensaremos en el campeonato con la idea de estar lo más arriba posible”, concluyó Turraca, en charla con este medio.



