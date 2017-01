ELECCIONES 2017

Pallares: “Los que tenemos los brazos abiertos somos nosotros”

“Los que tenemos los brazos abiertos somos nosotros para todos aquellos que quieran juntarse en un espacio abierto, plural e inclusivo", subrayó Pallares.

El senador provincial por el Frente Renovador lo expresó tras las declaraciones de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, sobre una eventual vuelta de Sergio Massa al PJ. Aseguró además que se comenzará a hablar de candidaturas en mayo.

El senador bonaerense por el Frente Renovador José Luis Pallares se refirió a las declaraciones de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien dejó la puerta abierta a Sergio Massa para volver al PJ.



Para Pallares, “esto es al revés”. “Los que tenemos los brazos abiertos somos nosotros para todos aquellos que quieran juntarse en un espacio abierto, plural, inclusivo, que tenga dentro suyo todos los sectores, que tienen que ver con el progresismo y que van a contramano de las políticas económicas que se vienen presentando”, remarcó el legislador en diálogo con Info Región.



Consideró, en este marco, que “el llamado de dirigentes que ya han cumplido una etapa no hace más que reafirmar un costado de debilidad que tienen”.



Acuerdo con el GEN. El senador destacó, asimismo, la agenda legislativa en común que acordó el Frente Renovador con el espacio que conduce Margarita Stolbizer.



“Lo veo como algo muy positivo y tiene que ver con políticas en conjunto en el nivel nacional y provincial, una agenda legislativa de ideas comunes para mejorarle un poquito la calidad de vida a la gente”, aseguró y deslizó: “Esto tiene una muy fuerte impronta de un probable acuerdo que aún no ha sido sellado, pero que muchos dirigentes esperamos con ansias”.



Al respecto, indicó que se va a empezar a hablar de candidaturas “a partir de mayo”. “Por ahora nos estamos dedicando fuertemente a la construcción política desde el ámbito de lo legislativo, para encontrar coincidencias con los otros sectores, de manera de coincidir en políticas comunes que tengan que ver con tener una oposición constructiva y responsable, pero a la vez señalarle al Gobierno nacional y provincial que hay cosas que no están bien”, completó Pallares.



