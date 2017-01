FONDOS DE NACIÓN

Torres destacó la transferencia de $25 mil millones a Provincia

Torres destacó la transferencia de $25 mil millones a Provincia.

El diputado macrista resaltó que va a “ayudar mucho al plan de obra pública” y valoró que “Macri no le sacó a otras provincias como sí se hizo durante mucho tiempo”. También defendió el veto de la gobernadora María Eugenia Vidal a la potestad de la oposición para definir obras.

El diputado bonaerense de Cambiemos César Torres subrayó que el traspaso de 25 mil millones de pesos anunciados desde el Gobierno nacional a Provincia “es una muy buena noticia para todos los bonaerenses”.



“Esto nos va a ayudar mucho en el plan que viene llevando adelante la gobernadora y todo el equipo para mejorar la obra pública de toda la Provincia de Buenos Aires”, ponderó Torres.



Aunque aclaró que “entrarían limpios 15 mil millones a la Provincia porque el resto es para el pago de deudas contraídas con anterioridad”, marcó que “lo importante de esto es que el Presidente (Mauricio Macri) no le sacó a otras provincias para darle a Buenos Aires y no se tocan los fondos coparticipables, como sí se hizo durante mucho tiempo por la ‘sábana corta’ donde le sacaban a uno y le daban al otro”.



“Ahora se tocó plata del Tesoro Nacional para invertir en la provincia de Buenos Aires y es parte de la deuda histórica que se tiene con todos los bonaerenses”, agregó.



Fondo del Conurbano. En ese marco, valoró la gestión de la gobernadora Vidal y recordó que “una de las primeras decisiones que tuvo fue ir a pedirle a los legisladores nacionales la eliminación del tope al Fondo del Conurbano, donde fueron todos los partidos políticos de la Provincia a acompañarla con esta iniciativa”.



“Si se puede resolver y desde el Congreso y el Ejecutivo definen que se le devuelva a la provincia los 50 mil millones anuales, será fantástico para todos los bonaerenses, porque ahí sí vamos a poder tener la tranquilidad de un fondo de inversión permanente para mejorar la calidad de vida”, aseveró Torres y apuntó que “este año la Provincia hará una inversión de 30 mil millones de pesos en obra pública”.



Veto de Vidal. Por otro lado, se refirió al veto de la Gobernadora al inciso 1° del artículo 45 del presupuesto bonaerense para 2017, que facultaba a la Comisión Bicameral de seguimiento del Fondo de Infraestructura a opinar sobre las prioridades de obras previstas para los distritos.



“La figura del veto es algo constitucional, no es que está prohibido. Además el Poder Ejecutivo está a cargo de la Gobernadora y el equipo que ella defina es el que va a verificar y trabajar la política que define un gobierno”, recalcó Torres.



Sostuvo, asimismo, que “el Poder Legislativo no es un poder auditor y además lo que tiene que hacer la Legislatura es mejorar las leyes para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses, no enojarse porque tienen o no poder para decir a donde va cada obra”.



“La Gobernadora ha demostrado este último año que tiene imparcialidad total para el reparto de fondos porque los 135 municipios de la Provincia recibieron fondos de infraestructura y no hubo intendente que se haya enojado por esta postura. Las quejas tienen más que ver con el egocentrismo personal de los legisladores que con las soluciones que necesita la gente”, disparó Torres.



PR de la Redacción de Info Región.