GREMIALES

“Las viejas políticas de flexibilización laboral que traerán más hambre”

“Las viejas políticas de flexibilización laboral que traerán más hambre y desocupación”, advirtió Yasky.

Lo aseguró Hugo Yasky, referente de la CTA, tras los últimos datos brindados por el Indec, que advierte que más de 8 millones de argentinos cobran menos de ocho mil pesos por mes.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó que con los datos oficiales que consignan que la mitad de los argentinos percibe ingresos inferiores a 8.000 pesos "queda demostrado que en la Argentina se puede trabajar y a la vez ser pobre".



"No me sorprende porque las políticas que se han ido generando durante décadas han propiciado una distribución desigual, salvo el período 2003-2013 donde hubo una recuperación lenta pero con muchos trabajadores en negro y mucho trabajo eventual", precisó Yasky.



En ese sentido, cuestionó a los "diarios que reflejan el pensamiento del Gobierno" y que "hablan de bajar el costo del trabajo diciendo que los salarios son altos y tenemos demasiado impuesto al trabajo". "Es una trampa para vendernos otra vez las viejas políticas de flexibilización laboral que traerán más hambre y desocupación", señaló el dirigente de la CTA.



Los datos del Indec. YASLa mitad de la población ocupada ganaba al término del tercer trimestre del año hasta 9.000 pesos mensuales y, mientras que el 10 por ciento más pobre de la población ganaba hasta 2.500 pesos, el 10 por ciento más rico ganaba entre 20.000 y 250.000 pesos por mes, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El organismo dio a conocer en los últimos días la “Distribución Funcional del Ingreso” para el período julio – septiembre de este año cuando la actividad económica registraba una caída del 3,7% , y la tasa de desocupación se ubicaba en el 8,5%, y la de la sub ocupación demandante del 7%, estos últimos dos valores, ligeramente por debajo de los del segundo trimestre.