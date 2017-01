FUENTE: ADDUC

Las denuncias de usuarios y consumidores durante 2016

La Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) dio a conocer el balance de las denuncias realizadas durante el año pasado. Servicios Públicos encabeza el ránking.

La Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores ( ADDUC ), presidida por Osvaldo Bassano, dio a conocer el informe de 2016 sobre denuncias y reclamos. El ránking está encabezado por Servicios públicos (Luz, gas y agua), con un 30 por ciento de las denuncias; Comunicaciones, 25; Sistema financiero, 19; Denuncias y reclamos varios, 10; y Medicina prepaga y sistema de salud, y Transporte, ambas con el 8 por ciento.Durante todo el año pasado, ADDUC recibió en todas sus filiales 3.633 denuncias y reclamos. Desde la entidad renovaron, con el informe, los reclamos al Gobierno y la Justicia.“Las denuncias, consultas y reclamos, referidos a falta de servicios y facturación, que se registraron en este tema ascienden entre todas las filiales al 30 por ciento del total 1089”, indica el informe, pero aclara que “más de la mitad es por mal servicio” y “casi el 80 por ciento de las denuncias y reclamos son por EDESUR y EDENOR”.“A pesar del tiempo, el intento de crear una nueva regulación, la peor pesadilla de los usuarios sigue siendo la problemática que se desprende de las comunicaciones. El conjunto de estas denuncias, reclamos, consultas y acciones treparon a 909, es decir el 25 por ciento del total de reclamos recibidos, en todas las filiales”, indican.Se incluye el sistema financiero de consumo, que “continúa produciendo graves abusos a los usuarios”. Se recibieron 690 denuncias y reclamos, que se traduce en un 19 por ciento del total.“Se acrecienta las problemáticas y violaciones que estos entes financieros ocasionan a los usuarios del sistema. Muchas veces con groseras violaciones a la ley y otras por vericuetos que concluyen en la virtual negación de servicios”, indican desde ADDUC, al tiempo que precisaron que se recibieron un total de 290 denuncias y reclamos individuales, cubriendo un 8 por ciento del total recibido en todas las filiales.“Entendiendo este rubro sobre denuncias y reclamos del transporte en general, se cubrieron en su gran mayoría los pertenecientes a los transportes ferroviarios y transportes colectivos de pasajeros y de autos de alquiler. En este acápite el porcentaje asciende un total aproximado de 290 denuncias y reclamos, lo que hace un total de 8 por ciento”, apunta el texto difundido.ADDUC aclaró que en este rubro “se debe colocar una serie de rubros que a lo largo del año demostraron el compromiso de los consumidores”. Así denunciaron y reclamaron 363 personas individuales, por incumplimientos en los precios acordados, falta de precios por unidad, dificultad de información de precios y violación de normas en la materia, facturación, productos defectuosos, automotores, falta de garantía en productos, servicios inexistentes, etc. “Eso hace un total del 10 por ciento”, apuntaron.Desde ADDUC recordaron las denuncias y señalaron que “han tenido distintos caminos, ya sea a través de denuncias ante los órganos de aplicación (Entes de Control o Defensa del Consumidor de distintas jurisdicciones, etc.) o con resolución directa o el recurso de concurrir a la justicia en forma individual o colectiva”. “No obstante se continúa evidenciando, como uno de los temas a discutir, el tiempo y lo engorroso de algunos trámites administrativos o judiciales que demoran el resultado al consumidor, siendo este un elemento que desalienta el reclamo en beneficio de la continuación de violaciones de normas y derechos de raigambre constitucional (art. 42 de la CN)”, apuntaron.La entidad señaló que “después de varios estudios se llegó a la conclusión que una persona desde que se levanta hasta que se acuesta realiza entre 10 a 15 relaciones de consumo. De las cuales el 60 por ciento son conflictos y se denuncian sólo un 10”.“La Justicia en su entramado actual no recepta correctamente los derechos del consumidor en forma plena y solamente alimenta mayores abusos y perjuicios que al final impactan en toda la economía del país, dado que solo beneficia corporaciones que perjudican al fin al mercado mismo”, asegura ADDUC, que recordó que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”, como indica la Constitución.Desde la entidad presidida por Bassano evaluaron que “la falta de puesta en marcha del Observatorio de Precios, regulada por ley 26992, colaboró con la liberalización absoluta de precios, permitiendo una dispersión que no ayudo al consumidor y permitiendo abusos graves que colaboraron en un golpe inflacionario de importancia”. Y apuntaron que “la no utilización de la ley 26991 (o modificatoria de la ley abastecimiento) permitió que muchos abusos se implementaran sin ningún reparo, encontrando en igual cadena de supermercado distintas sucursales precios más caros de iguales productos”.Consideraron, en este marco, que “lo pudo ayudar la implementación del ahora 12 y su ampliación ni los listados de precios cuidados, con dispar cumplimiento”.“Se necesitan más herramientas para la defensa de los derechos de los consumidores, como derecho humano fundamental, que no puede ser alterado por ecuaciones financieras de corporaciones ni del mismo mercado, dado que el consumidor no es un elemento del mercado y este debe estar al servicio del Estado bajo su exclusivo control y para servicio de las personas no de corporaciones”, pidieron, y recordaron que “menguar sus derecho por la mejora económica de grupos económicos puede ser la puerta de historias ya vividas y padecidas por nuestro país”.