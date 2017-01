NACIONAL B

Los Andes continuará con sus trabajos en Balcarce

El plantel finalizó las prácticas en el Eduardo Gallardón.

El Milrayitas concluyó la primera etapa de la pretemporada y viaja para enfrentar la parte más exigente de sus entrenamientos. “La planificación es variable porque aún no conocemos la fecha de inicio del torneo”, señaló el preparador físico Matías Biggeri, en diálogo con Info Región.

Los Andes finalizó con la parte inicial de entrenamientos en el Eduardo Gallardón, por lo que mañana, a partir de las 14, viajará a Balcarce, en donde desarrollará, a lo largo de una semana, los trabajos de mayor exigencia de la pretemporada.



El Milrayitas está llevando a cabo prácticas que tienen como objetivo principal la formación de bases físicas en el plantel, de cara a la segunda parte del torneo del Nacional B, en el que los de Lomas de Zamora se ubican en el 17º lugar, con 24 unidades.



En consecuencia, Matías Biggeri, uno de los preparadores físicos del cuerpo técnico (junto con Ariel Perticarari), comentó la diagramación que tienen en relación a lo propuesto para sus jugadores: “La planificación es variable porque aún no sabemos la fecha de inicio del torneo, eso siempre se adapta a la necesidad del plantel, y la realidad es que jugaremos cada tres o cuatro días a lo largo del semestre”.



Sin ensayos



El conjunto dirigido por Aníbal Biggeri realizará parte de sus trabajos en Balcarce, aunque, a diferencia de otras pretemporadas realizadas por el club, no jugará encuentros formales en la ciudad bonaerense, sino que para ello deberá esperar al regreso.



En consecuencia, el colaborador del entrenador indicó: “No se organizarán amistosos, pero todas las sesiones que se realizarán incluirán a la pelota. Decidimos no plantear partidos porque en esa semana preferimos priorizar el trabajo técnico, táctico y físico, por lo que, cuando volvamos, le daremos lugar al fútbol”.



El preparador físico remarcó la inclusión de Mariano Puch, el primer refuezo, dentro del equipo: “Se evalúa en cada día a los jugadores, como por ejemplo con el inicio del volante, que se integró a sus compañeros y está respondiendo bien a lo planteado desde el cuerpo técnico, la idea es analizar y llevar progresivamente la carga”.



“Se observa en qué condiciones llega cada profesional, porque no es lo mismo que se sume con ritmo de entrenamientos, sin continuidad o con prácticas individuales, así que eso tiene importancia para determinar de qué manera llevarlos hasta el inicio del torneo”, manifestó.



Diferenciados



El plantel de Los Andes cuenta con dos jugadores que no están a la par del resto, debido a las lesiones que están dejando atrás. Matías Linas, ya en la etapa final de su recuperación luego de una luxación de hombro, y Luis Zeballos, quien recibió el jueves el alta médica tras la rotura del tendón de aquiles, deben realizar movimientos específicos para cada una de sus situaciones.



“El alta no significa que el volante entrene a la par del grupo, sino que recién comenzará a trotar, porque aún no está para realizar trabajos con pelota. En el caso del delantero cuenta con la posibilidad de hacer todo, con la excepción de los ejercicios que tengan contacto físico”, concluyó Matías Biggeri, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.