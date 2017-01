FARMACIAS

Sin acuerdo con el Gobierno, las farmacias no atenderán PAMI

Recrudece el conflicto entre farmacias y gobierno por PAMI.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Lanús señalaron a Info Región que “si no hay una definición” esta semana, las farmacias del país no atenderán “y los abuelos volverán a caminar buscando quién los atienda con la receta de PAMI”.

En diálogo con Info Región, el titular de la entidad, Néstor Caprov, sostuvo que “la industria farmacéutica pretende que el Estado pague los medicamentos que consume la gente”, de acuerdo al convenio que concluyó el 31 de diciembre y que fue prorrogado hasta fin de mes.



“Los medicamentos que consume la gente totalizan casi 3.100 millones de pesos por mes, y el gobierno de Macri, mediante el director de PAMI Carlos Regazzoni, quiere poner 2.500 millones. Por lo que hay 600 millones de pesos de diferencia y nos obliga a atender con dinero propio y para nosotros es imposible seguir con esto”, advirtió Caprov, quien evaluó que los retrasos en los pagos “son cuantiosos” y alcanza una cifra cercana a los 1.800 millones de pesos. “La tensión entre gobierno e industria es tan fuerte, que causa que nosotros tengamos que atender con dinero propio, porque seguimos sin cobrar. Para las farmacias es imposible seguir con un convenio en el que no cobramos. Porque los medicamentos, desde octubre, salieron de los bolsillos de la farmacia”, completó.



Llegar a un acuerdo. Caprov aseguró que “debe haber una definición” por estos días, porque el corte “formal” será en febrero, pero “puede arrancar antes”.



“El convenio con PAMI navega en un mar de incongruencias. El gobierno gasta plata para bajar algunas retenciones innecesarias, pero no pone plata para los medicamentos de los abuelos de PAMI”, señaló el referente regional de farmacias, al tiempo que subrayó que “la salud no es una cuestión de consumo”.



“Al abuelo le van ajustar la cantidad de medicamentos que tiene, o le van a empobrecer el servicio, poniendo menos farmacias y es lamentable. Pero el farmacéutico no puede comprar más el medicamento de su bolsillo”, concluyó.







PF de la redacción de Info Región.