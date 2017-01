PROCESAMIENTO DE LA EX PRESIDENTA

“No les interesa Nisman ni la AMIA, sino proscribir a Cristina”

Lo señaló el diputado nacional del FpV Roldolfo Tailhade a Info Región tras la reapertura de la denuncia del fiscal fallecido y el procesamiento en la causa de obra pública impulsado por el juez Ercolini. “Lo apretaron a Ercolini. Es una decisión que toman Macri y Clarín”, disparó. Criticó el Memorándum con Qatar.

El diputado nacional del Frente para la Victoria y dirigente de La Cámpora Rodolfo Tailhade se refirió a la decisión del juez Julián Ercolini de procesar por corrupción, a instancias del cierre de 2016, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por obra pública y a la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Nisman contra la ex mandataria.



Respecto de esta última, fue taxativo: “Ni al macrismo ni a Clarín ni a la colectividad, a la DAIA, les importa nada Nisman ni la causa AMIA. Se está demostrando con los hechos que lo único que les importa es encontrar un elemento o factor de proscripción de Cristina que, es este caso, sería la cuestión de Memorándum con Irán”.



En ese marco, advirtió que existe un intento de “invisibilizar el verdadero juicio por encubrimiento” en el atentado a la mutual judía ocurrido en 1994. “Al que está juzgando a Menem, Anzorreguy y Galeano lo están invisibilizando y ninguneando porque lo único que les interesa es proscribir a Cristina. Son tan basuras que se animan a generar una movida judicial como esta para avanzar en la imputación de que Cristina es encubridora de AMIA, por un tratado con Irán que se firma 22 años después del atentado”, disparó.



Y señaló que ese acuerdo “fue a la vista de todo el mundo” y “pasó por las dos cámaras”, marcando la diferencia con el memorándum de entendimiento con Corea, establecido por el Gobierno para promover la cooperación e intercambiar experiencias en el área de Gobierno Electrónico, y el Memorándum con Qatar.



“Por medio de este último abren un fondo de inversiones offshore. Ambos son temas de política exterior y son tratados entre dos Estados, en los términos que la Constitución prescribe, con lo cual no pueden no pasar por el Congreso de la Nación”, fustigó e insistió: “Estos tipos en estas dos cuestiones soslayan la intervención del Congreso y se mandan. En los dos casos igual hay delito. Los dos casos están denunciados y por los dos están imputados funcionarios de Gobierno porque los fiscales de cada causa entendieron que había que avanzar”.



Respecto del procesamiento de Ercolini a Cristina en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de obra pública, Tailhade fue duro: “Acá claramente hay una presión del Gobierno nacional y de Clarín para que salga el sobreseimiento de Magnetto y Mitre por las torturas a Lidia Papaleo para quedarse con Papel Prensa y, por otro lado, para que salga la estrategia judicial contra Cristina hacia el interior de la corpus judicial”.



“Lo apretaron a Ercolini para que sacara el sobreseimiento de Magnetto y pocos días después el procesamiento de Cristina. Es una decisión que toman Macri y Clarín. En términos de mérito, el procesamiento de Cristina respecto de la obra pública es un bochorno. La resolución es impresentable, es un mamarracho”, denunció.



Cintia Vespasiani