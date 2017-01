VÓLEIBOL

Lomas Vóley afrontará el primer amistoso del año

Los de Marcelo Silva regresarán a la actividad el 12 de enero. (Foto: prensa Lomas)

El conjunto lomense tiene todo listo para medirse hoy, a partir de las 11, frente a River, en el Microestadio del parque Eva Perón, en el marco de la prueba inicial que tendrán los dirigidos por Marcelo Silva. “Buscamos volver a tomar el ritmo que te dan los partidos”, señaló Maximiliano Scarpín, en diálogo con Info Región.

Lomas Vóley concluyó su preparación para el primer encuentro amistoso del año, debido a que hoy, desde las 11, recibirá a River en el Microestadio del parque Eva Perón, como parte del reinicio de la actividad luego del receso.



El calendario indicaba que el conjunto lomense debía comenzar su actividad ayer, también ante el Millonario, aunque la amenaza de bomba que sufrió el club de Núñez (junto con la Casa Rosada y el estadio de Boca) generó la suspensión del choque.



Maximiliano Scarpin explicó los motivos de la organización de este tipo de encuentros: “La idea de disputar partidos de tal calibre es para sacarse de encima lo que las vacaciones le dejan a cada jugador y, de a poco, volver a tomar el ritmo que te dan los entrenamientos y los partidos”.



El presente



El conjunto dirigido por Marcelo Silva tenía planificado la realización de dos compromisos, como previa a la competencia que se viene desde la semana próxima, aunque los inconvenientes en River generaron la cancelación del primero.



En relación a la suspensión del cruce de ayer, Scarpin señaló: “Nos dieron a entender que fue por lo que pasó en el club, debido a que estaba todo confirmado como para jugarlo, pero no teníamos posibilidades de ingresar a las instalaciones por cuestiones de seguridad”.



“El grupo está muy bien en todos los aspectos, porque volvimos de los descansos con las energías renovadas, y con ganas de comenzar con la continuidad de la competencia oficial en este año”, mencionó el ex Bolívar.



Lo que viene



Lomas Vóley se prepara con la mira puesta en el regreso de la Liga Argentina (ocupa el tercer lugar, con 26 unidades), por el que visitará el jueves 12, desde las 22, a Alianza de Jesús María, en tanto que también jugará fuera de casa el sábado 14, a partir de las 21:30, ante Puerto San Martín, en el marco del octavo weekend.



Además, la actividad del conjunto lomense se extenderá al Presudamericano, en el que jugará el 20 y 21 de enero ante Bolívar, River y Ciudad, en busca de una plaza en el certamen continental.



“Es positivo tener encuentros de importancia rápidamente, hay que darle continuidad al ritmo de este equipo, debido a que, si parás mucho, después cuesta la vuelta a la normalidad, en cambio de esta manera no se pierde”, concluyó Scarpin, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.