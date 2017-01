PRIMERA DIVISIÓN

Cecchini, a la espera de que “no se desarme el grupo”

El Taladro refuerza la preparación par ale torneo. (Foto: Prensa Banfield).

El volante de Banfield celebró el comienzo de los entrenamientos, aunque reconoció el presente “complicado” por el que pasa el fútbol argentino. ”Nos mentalizamos en la pretemporada con la expectativa de que comience el torneo”, destacó el juvenil.

Banfield afrontó el tercer día de trabajo en el Campo de Deportes de Luis Guillón con la intención de encontrar la puesta a punto física y táctica de cara a la reanudación del campeonato de la Primera División.



Si bien el clima no es el mejor, debido a los conflictos económicos que perciben los clubes a merced de la falta de pago por los derechos de televisación desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el plantel decidió retomar los ejercicios aguardando una resolución.



“Somos conscientes de la situación por la que pasa el fútbol, sabemos lo que sucedió en algunos clubes pero nosotros nos mentalizamos en la pretemporada con la expectativa que comience el torneo”, apuntó Emanuel Cecchini, en contacto con la prensa.



Sobre esa vía y posicionado en el objetivo del grupo, comentó: “Sabemos que terminamos bien el campeonato, ahora comenzamos con la pretemporada y hay que prepararse de la mejor manera para seguir peleando que es a lo que apuntamos”.



Actualidad



Las deudas de la institución con el plantel profesional hacen que varios de los nombres importantes con los que cuenta Julio César Falcioni aún no tengan certezas sobre su continuidad.



En sintonía, Walter Erviti y Santiago Silva, referentes del equipo, son dos de los apellidos que podrían emigrar. El capitán es sondeado por Independiente, en tanto que Universidad de Chile sería uno de los interesados por el delantero.



De acuerdo con esa situación y la necesidad de mantener los esquemas para el certamen próximo, Cecchini señaló: “Cada uno va a resolver su situación, esperamos seguir de la mejor manera y que no se desarme el grupo”.



“Tratamos de pensar en cada día, lo que se hace complicado, contamos con el apoyo de los jugadores más grandes que si nos hace falta algo siempre están a disposición. Hay que mirar para adelante y seguir. Con el pasar de las semanas veremos cómo se resuelve todo”, remarcó.



Al margen



En torno a lo futbolístico, el Taladro tiene pautado para el 16 del corriente mes un amistoso ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, a partir de las 22:10, en el estadio José María Minella de Mar del Plata.



Al respecto, el volante de albiverde concluyó: “Es nuestro primer objetivo, entrenamos con la cabeza puesta en ese partido, esperando que lo extra futbolístico pueda resolverse”.



LNR de la Redacción de Info Región.