PRIMERA DIVISIÓN

Matías Rojas será el primer refuerzo del Granate

Matías Rojas tiene todo prácticamente acordado para sumarse a Lanús.

El volante paraguayo tiene prácticamente todo acordado para transformarse en jugador de Lanús y presentarse a la pretemporada, que comenzará el lunes. “Se están definiendo algunos detalles. Estoy muy agradecido porque me abran las puertas”, expresó el jugador que actualmente se desempeña en Cerro Porteño.

El plantel de Lanús transita los últimos días del receso de verano, ya que el lunes comenzará con su pretemporada, en la que intentará la mejor puesta física y futbolística de cara a lo que será un año cargado de competencia para el campeón del fútbol argentino.



La Comisión Directiva, por su parte, se movió en el mercado de pases y tiene prácticamente abrochado la primera incorporación: Matías Rojas. El volante paraguayo, que se desempeña en Cerro Porteño, está a un paso de transformarse en refuerzo del Granate.



“Voy a jugar por un año a préstamo en Lanús. Se están definiendo algunos detalles”, mencionó el joven de 21 años, en diálogo con Gol de Vestuario (AM 1240).



Y agregó: “Estoy muy agradecido a Lanús que me abre las puertas. Muchos compatriotas me hablaron maravillas del club. Charlé con Miguel Almirón y me dijo cosas muy lindas de la institución. Él es ídolo allá”.



En la mira



Si bien espera por la llegada de Rojas, los dirigentes también trabajan en la incorporación de otro juvenil de procedencia extranjera. Se trata del delantero uruguayo Maximiliano Gómez, quien actualmente defiende los colores de Defensor Sporting.



El joven atacante de 20 años, que mide 1,86 cm. y lo apodan Toro, tiene en su historial 18 goles en 39 partidos.



Pretemporada



Pensando en lo que será la preparación de Lanús, que volverá a los trabajos el lunes en el Polideportivo de Guidi y Arias, el cuerpo técnico analiza las posibilidad de disputar amistosos para sumar minutos de juego.



En ese sentido, el vicepresidente del Granate, Luis Chebel, confirmó que no afrontarán el partido con Sport Recife de Brasil, ya que “no hay vuelo directo y es muy difícil la logística del viaje”.



Asimismo, el dirigente comunicó que disputarán un amistoso con Colo Colo en Chile, el martes 24 del corriente mes, así como también contó que hay otra posibilidad de encuentro: “Tenemos un ofrecimiento del Sport Boys de Bolivia para jugar en La Fortaleza, a puertas cerradas”.



Convocado



Debido a la lesión de Kevin Mac Allister, Tomás Belmonte, juvenil de Lanús, fue citado por el director técnico del seleccionado Sub 20, Claudio Ubeda, para disputar el Sudamericano de la categoría, que se llevará a cabo en Ecuador.



* Nota correspondiente a la publicación del día 06 de Enero de 2017