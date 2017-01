PRIMERA B

Talleres regresó a los entrenamientos

Inicio de una nueva etapa para Talleres. (Foto: Frecuencia albirroja)

El Tallarín comenzó ayer con los trabajos de pretemporada, en su estadio, bajo las órdenes de Daniel Vicentín, quien fue ratificado en su cargo. Oscar Altamirano aportó la única cara nueva para el albirrojo.

Talleres de Remedios de Escala le puso punto final a sus vacaciones y regresó ayer a las prácticas, en Timote y Castro, con el inicio de la etapa de Daniel Vicentin como entrenador del primer equipo, tras su confirmación en el cargo.



El plantel del Tallarín contó con la presencia del ex delantero de Almagro Oscar Altamirano, quien, hasta el momento, es la única incorporación realizada por el albirrojo, a pesar de que tiene dos cupos más como para utilizar.



La actualidad



Los de Remedios de Escalada iniciaron su preparación de cara a la segunda parte del torneo de la Primera B, en la que tienen como objetivo dejar atrás los malos resultados obtenidos en la etapa inicial, cuando cambiaron en dos oportunidades de director técnico (también dirigieron al equipo Cristian Aldirico y Ricardo Rodríguez).



El albirrojo actualmente ocupa el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones con 16 unidades, con la particularidad de que no logró sumar puntos en las ocasiones que salió de su estadio, condición en la perdió los nueve choques disputados.



Mercado de pases



Talleres fue uno de los primeros elencos que le dio movimiento al período de traspasos, con la contratación de Oscar Altamirano, proveniente de Almagro, aunque a partir de allí no sumó incorporaciones.



Sin embargo, la Comisión Directiva del Tallarín continúa en la búsqueda para cubrir los dos cupos restantes (debido a los lesionados que le permitieron obtener un refuerzo más que el resto), por lo que un marcador central aparece como la principal prioridad para contratar.



El traslado



La continuidad de los ensayos para los de Escalada será en el estadio hasta el lunes, cuando comenzarán con una serie de prácticas en el sindicato argentino de la televisión, ubicado en Moreno, donde se hospedarán por cinco días.



GR de la redacción de Info Región.