VETO DE VIDAL

“Al Gobierno provincial no le gusta que se lo controle”

El senador peronista Patricio García lo manifestó tras el decreto de Vidal que acota las facultades de la oposición en el seguimiento de la obra pública. “El ministro de Economía (Hernán Lacunza) asumió el compromiso y ahora ha sido desautorizado”, disparó.

El senador bonaerense por el Bloque Peronista Patricio García criticó duramente a la gobernadora María Eugenia Vidal por el veto al inciso 1° del artículo 45 del presupuesto provincial que facultaba a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Fondo de Infraestructura a opinar sobre las prioridades de obras para los municipios.



En diálogo con Info Región, García recordó que el artículo fue uno de los planteos que hizo el Bloque Peronista “para garantizar que la distribución de obras sea transparente y tener acceso a interiorizarse de cómo se lleva adelante todo el proceso de adjudicación de las obras”.



“Evidentemente al gobierno provincial no le gusta que se lo controle y está utilizando un artilugio que más que viveza criolla es la ‘viveza porteña’, de los porteños que dijeron ‘dejalos que voten que después se la vetamos’, porque los bonaerenses tenemos un principal activo que es el de cumplir con la palabra”, cuestionó el senador peronista.



Desautorización. Recordó que “era un compromiso asumido con los interlocutores de la gobernadora y ahora es muy difícil confiar en quien lleve adelante la interlocución porque se acuerda una cosa y después los desautorizan”.



"La gobernadora a nosotros no nos tiene que cumplir nada porque no asumí ningún compromiso con ella, pero los que intermediaron asumieron el compromiso y han sido desautorizados, en este caso el ministro de Economía, Hernán Lacunza”, señaló García.



Manifestó, por último, que “personalmente” no le molesta el veto porque “es una facultad que tiene el Ejecutivo y la Constitución así lo permite”. “Pero lo que no dice es cuando la gente no cumple con la palabra”, remató.



