BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

El FR reclamó a Cambiemos "una respuesta integral"

Ramiro Gutiérrez se mostró a favor de establecer un régimen penal juvenil que implique una baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años.

El diputado massista Ramiro Gutiérrez explicó que su espacio ya tiene presentada una iniciativa para establecer un régimen penal juvenil y cuestionó al Gobierno porque “no tiene ningún sistema presentado”. "Es sólo un título", advirtió a Info Región.

El diputado bonaerense del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez se mostró a favor de establecer un régimen penal juvenil que implique una baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años. Sin embargo, cuestionó las formas del Gobierno.



“Me parece que quien gobierna tiene que ejecutar políticas, y si llevarnos a una discusión para resolver después de un año, vamos a perder un año en el que se va a seguir matando gente y en el que va a haber chicos vulnerables que caen en el sistema del delito”, aseveró el legislador.



”No hay instrumento”. Señaló que desde el Gobierno “no hay ningún tipo de sistema presentado”. “Sergio Massa hace dos años presentó un código penal y en él fijamos nuestra posición sobre este tema. Tiene 400 artículos y llevó dos años de trabajo”, sostuvo Gutiérrez, en respuesta al anuncio de Germán Garavano.





Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. — Germán Garavano (@german_garavano) 4 de enero de 2017

“Podemos sentarnos a discutirlo en una mesa con el oficialismo, pero ¿cuál es el código de ellos? Es sólo un título y esto requiere una respuesta integral”, afirmó y planteó que “cuando el problema es más extenso, hay que tomarlo de más abajo, y cuando se comete un delito es porque fracasó el Estado”. Para el diputado bonaerense, “si una persona que tiene 15 años entra armada a la casa de otro y mata, comete un delito, pero hoy para el derecho argentino no comete un delito”. “Entonces la discusión que nosotros tenemos que dar es ¿a partir de qué momento se configura un delito? Después vemos qué tratamiento se le da a esta persona que cometió un delito, cosa Massa lo tiene escrito en su código penal como a partir de los 14 años”, indicó Gutiérrez.Asimismo, aclaró que “las respuestas a esa situación son varias y van desde una medida terapéutica, educativa o protectoria para el menor, que es la internación en un centro de detención, que puede ser discontinuo, abierto, cerrado, semiabierto”. “Están todas estas experiencias probadas, recomendadas y evaluadas hasta por los organismos de derechos humanos”, afirmó el diputado.Por ello, recordó: “Nosotros ya tenemos el código, así que sentémonos con el código nuestro, el código de ellos y cualquier otro, y resolvamos este tema en los próximos meses. Pero el problema es que no hay un instrumento, el código penal del Gobierno no existe”.PR de la Redacción de Info Región