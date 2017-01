TRABAJARON MÁS DE 20 DOTACIONES

Incendio destruyó una fábrica en Gerli

Dantesco incendio en una fábrica de Avellaneda.

La planta se encuentra en Heredia al 600. Algunas viviendas fueron evacuadas y varias se vieron afectadas por el fuego.

El siniestro, que fue combatido por más de 20 dotaciones de bomberos, se inició ayer poco antes del mediodía en la fábrica de colchones Simmons situada en Heredia 626, Gerli, muy cerca del shopping Alto Avellaneda y lindera al barrio Agüero.



Poco antes de las 13.30 las llamas ya estaban controladas pero los bomberos no pudieron evitar que la fábrica, que ocupaba una superficie de 50 por 300 metros, quedara totalmente destruida.







Los vecinos dieron el alerta a los bomberos al percibir el humo en sus hogares y rápidamente se dio la orden de evacuación de todas las manzanas linderas, ya que es una zona densamente poblada.



En este aspecto, muchos jóvenes abandonaron sus hogares al ver el tenor de la llamas, pero los propietarios de más edad no quisieron hacerlo pese a que los bomberos les aseguraban que había peligro de derrumbe de la medianera que lindaba con la fábrica.



Los primeros que reaccionaron fueron los vecinos del barrio Agüero, cuyas casas precarias se ubican en el fondo de la fábrica, quienes sacaban agua en baldes a través de un pasamanos por el temor de que las llamas afecten a sus viviendas.



Heridos. Federico Villagrán, director de Emergencias de la provincia de Buenos Aires, indicó que "llegaron al lugar dos ambulancias, dos de terapia intensiva móvil, dos del Municipio de Lanús y una del Same de Quilmes para atender a los posibles afectados por la emergencia".



Explicó que, tras la evacuación preventiva, "debieron atenderse en el lugar a diez bomberos con principio de asfixia por inhalación de monóxido de carbono, a otras cinco personas que sufrieron crisis de nervios y una que se torció un pie al caerse de una escalera y fue la única derivada al hospital Fiorito".



Los empleados. La fábrica, a unas cuadras también de los estadios de Independiente y de Racing, tiene unos 120 empleados que salieron antes de que las llamas se propagaran por todo el predio.



Los empleados de la fábrica "pudieron salir a tiempo y se cree que el fuego comenzó en la zona de depósitos y logística", confirmó José Minaberrigaray del Sindicato de Empleados Textiles, uno de los gremios que, junto al del Plástico, tienen afiliados en la empresa.

* Nota correspondiente a la publicación del día 07 de Enero de 2017