BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

Para Grana, es “una respuesta rápida e ineficiente”

El diputado nacional y dirigente de Nuevo Encuentro cuestionó la intención del Gobierno de impulsar un debate del régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad. “No hay experiencias en el mundo de que esto haya generado mayores niveles de seguridad”, enfatizó.

El diputado nacional del FpV Adrián Grana consideró que es “una barbaridad” la intención del Gobierno de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, a partir de una reforma del régimen penal juvenil.



“No hay registros en el mundo de que el agravamiento de penas o la posibilidad de imputar a quienes antes eran inimputables haya generado mayores niveles de seguridad”, recalcó Grana en diálogo con Info Región y sostuvo que esta decisión del Gobierno “tiene que ver con estas respuestas rápidas e insuficientes a problemas que son absolutamente complejos y tienen que ver con una nueva dinámica social”.



En ese sentido, planteó que “no es una cuestión de coyuntura, porque hubo problemas de seguridad en los momentos de crecimiento económico del 9 por ciento, cuando se bajaba la tasa de desocupación a 6 puntos y medio como en 2015 y ahora con casi en el 10 por ciento hay una problemática similar”.



“Tiene que ver con una nueva dinámica social, que hay que afrontarla desde muchos lugares distintos, entre ellos, repensar la Justicia y repensar la Policía también a la hora de elaborar políticas de seguridad”, evaluó el diputado.



“Hay que ser más serio”. Grana, en este marco, cuestionó lo realizado por el macrismo para combatir la inseguridad. “Después de un año de gestión, han demostrado que lo que decían en materia de seguridad era absolutamente falso y vuelven con una medida efectista porque pareciera ser que los menores entran y salen de las comisarías y de las cárceles como panchos por su casa, lo cual es mentira”, enfatizó.



Para el diputado kirchnerista, “hay que atacar el problema de fondo, que son situaciones mucho más complejas”.



“Hay que ser más serio y obviamente el macrismo ha demostrado no serlo en ninguna de sus políticas, porque todo es (Jaime) Durán Barba, todo es marketing, todo es ver cómo mide y las consecuencias no importan, entonces sacan esta medida efectista porque están haciendo agua en todos lados”, cuestionó Grana.



En este marco, completó: “Si queremos vivir en una Argentina más segura, fortalezcamos los planes de Educación, por ejemplo, y no vaciarlo como están haciendo, echando cada día más gente de los ministerios”.



