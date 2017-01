SOLIDARIDAD

Coty, cada vez más cerca de su viaje a Cuba

Coty debe estar la semana que viene en Cuba y solo le falta juntar un 20% para el tratamiento.

Aerolíneas Argentinas ofreció a la familia de Constanza volar a Miami como una de las posibilidades más cercanas a Cuba, donde la nena debe realizar su tratamiento de rehabilitación neurológico. Desde la línea de bandera “se comprometieron a accionar en forma urgente para que la próxima semana estemos volando”, contó la mamá de Coty, Yemina Ducrano, a Info Región.

Constanza Zancheta (5) tiene de parálisis cerebral. Además de las sesiones de terapia que realiza diariamente, necesita de un tratamiento de rehabilitación neurológico, que se debe realizar en La Habana. Esto puede significar una mejora en su calidad de vida.



Yemina Ducrano, su mamá, celebró “la buena predisposición” de las autoridades de Aerolíneas Argentinas por facilitar los pasajes. “Ante los pedidos, por diferentes medios, de tanta gente Aerolíneas no podía conceder el pedido de un viaje a Cuba porque no posee una ruta. Pero sobre eso aclaré que la posibilidad de ir a Miami es la que más nos ayuda porque es la más cercana a Cuba”, explicó en diálogo con Info Región.



Yemina resaltó que “solo resta un 20% por recaudar” para que Coty pueda continuar con su tratamiento en la isla caribeña y señaló que el hecho de poder viajar a los Estados Unidos, desde Miami el vuelo a Cuba cuesta menos.



“Ya empezamos con los trámites con la embajada de EE.UU. para conseguir la visa; y solo esperamos que Aerolíneas tenga también la buena voluntad de que nos cubra la totalidad de los pasajes, porque yo no solo viajo con Coty, sino con mis otros dos hijos”, comentó Yemina.



Estar en Cuba la semana que viene. La madre de Coty aseguró que “la idea es viajar cuanto antes”, ya que la esperan en la capital cubana para la semana que viene.



“Tenemos mucha fe de que, con la ayuda de los medios, de la buena voluntad de la gente y de Aerolíneas, vamos a poder cumplir con lo que nos falta para el tratamiento. Vamos a seguir acompañando y alentando a Coty para que siga adelante, con muchos logros que ya hizo y, finalmente, pueda dar esos primeros pasitos como tanto anhelamos”, concluyó Yemina.



Cómo ayudar a Coty. Realizando tu donación en cualquier sucursal del BANCO NACIÓN de todo el país. Cuenta N° 4841542 (caja de ahorro) Sucursal N° 0085, CBU: 0110599530000048415429, CUIL: 27-28951242-5.



Titular: Ducrano, Yemina Cecilia. O a través de Mercado Pago (Tarjeta de crédito, cajero automático, Pago fácil, RapiPago y otros medios) siguiendo a través de Facebook.



