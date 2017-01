AUMENTO DE AGUA

“Un servicio vital como el agua no puede incrementarse por decreto”

“Todavía no se resolvió el fondo de la cuestión, que es el aumento propiamente dicho", advirtió.

Así lo enfatizó a Info Región el titular de la Asociación en Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, luego del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que rechazó una cautelar que suspendía la suba.

El titular de la Asociación en Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, criticó el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que rechazó una cautelar que suspendía la suba del servicio de agua.



Aclaró, sin embargo, que esta medida no significa que “los aumentos están vigentes” sino que “lo que se hizo fue revocar la cautelar que lo suspendía” y que ahora “la Cámara debe expedirse sobre la inconstitucionalidad de la falta de audiencia pública en torno al aumento”.



“Todavía no se resolvió el fondo de la cuestión. Lo que se rechazó fue la cautelar que frenaba el aumento y ahora se debe manifestar sobre la inconstitucionalidad de la falta de audiencia pública en el aumento del servicio. La Cámara resolvió por el momento que no van a suspender los aumentos que estaban establecidos, que en algunos casos tocan el 600 por ciento, y ahora hay que ver qué pasa con la suba propiamente dicha”, explicó Bassano a este medio.



En este marco, criticó que “la Cámara de muy baja calidad intelectual estableció que una reunión informativa que hubo en el órgano de control de AYSA suplanta una audiencia pública”, situación que calificó como una ”barbaridad jurídica”. “Un servicio público y vital como el agua no puede incrementarse ni por un decreto ni por la interpretación viciosa de un funcionario que mira la caja, porque es un servicio vital para la gente. Tampoco pueden definirse tarifas impagables porque la gente no va a llegar”, advirtió.



Un año complicado. Se refirió a este 2017, que recién comienz,a y enfatizó que “lamentablemente va a ser peor que el anterior”. “Pese a que tuvimos casi 44 por ciento de inflación evidentemente lo que se espera es un problema tarifario e impositivo muy serio”, opinó.



HPF de la Redacción de Info Región.