SEGÚN CAME

Las ventas por Reyes cayeron 3,1% según CAME.

Así lo indicaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El ticket promedio rondó los 340 pesos.

“Con la excepción de Juguetes y Rodados, que tuvieron la misma o más demanda que el año anterior, el resto de los rubros que componen la canasta de compras para festejar el día de los Reyes Magos descendieron”, señalaron desde CAME.



Valoraron, no obstante, que “las bajas fueron menos acentuadas de lo que se venía registrando a lo largo del 2016, lo que otorga cierta expectativa entre los empresarios de que el piso de la caída puede que esté más cerca”.



“Como ya sucedió el año pasado, los consumidores buscaron con anticipación los regalos para conseguir precios más convenientes, cuidar sus gastos y evitar la aglomeración de gente que suele darse sobre la fecha. De todos modos, como es habitual, la mayor parte de las ventas se realizaron entre el miércoles 4 y el jueves 5 de enero”, precisaron.



Gasto promedio. De acuerdo con el relevamiento de la entidad, el ticket promedio promedió los 340 pesos, un 28,3 % por encima del año anterior ($ 265).



“La mayor parte de las ventas se realizaron con tarjetas de crédito y en cuotas. Las posibilidades de pagar en hasta 12 cuotas sin interés, que ofrecieron la mayoría de los comercios del país, ayudó a movilizar la venta de productos de mayor valor, especialmente rodados y consolas, que de otra manera hubiera sido más difícil. Sin embargo, para productos más chicos, los consumidores se inclinaron a plazos más cortos”, apuntaron.



Rubros. Según el informe de CAME, el rubro más dinámico fue “Jugueterías” con un aumento en las ventas del 1 por ciento. En “Rodados”, las cantidades vendidas se mantuvieron iguales frente al año pasado



El rubro “Indumentaria y Calzado para niños” tuvo una baja de 4,5 por ciento y “Videojuegos, consolas y accesorios” cayó 4 por ciento. En “Artículos electrónicos” también hubo un descenso de 5,5 por ciento y lo mismo sucedió con “Artículos de computación”, donde la baja fue de 5,8 por ciento.