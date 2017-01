DOCENTES

“Vidal se quedó con parte de nuestro salario”, reclaman desde Suteba

Malestar en SUTEBA por el descuento del 10% de los salarios docentes que pertenece al FONID.

Desde el sindicato señalaron que el gobierno bonaerense “se quedó con el 10% del salario de 350 mil docentes al no depositar el FONID”, un fondo conseguido tras la larga lucha encarnada en la Carpa Blanca. “Nos dieron un recibo de sueldo con un monto que no existe”, reveló la secretara gremial, María Laura Torre.

Además, desde el sindicato manifestaron que hubo un descuento "ilegal" realizado en el aguinaldo, donde se retuvo Impuesto a las Ganancias “contra el decreto firmado por el propio Gobierno”.



La secretaria gremial del SUTEBA, María Laura Torre, aseguró a Info Región que los docentes están preparando “una denuncia legal” contra lo que consideraron como “un atropello muy fuerte hacia los trabajadores de la educación”.



En este sentido, desde el sindicato docente remarcaron que “el Gobierno decide profundizar el conflicto y es el único responsable del riesgo de inicio del ciclo lectivo”.



Sin reuniones con el Ejecutivo. Torre aseguró, en el marco de las reuniones por paritaria salarial, que todavía no recibieron una convocatoria por parte del gobierno bonaerense, pese a las especulaciones de un posible encuentro para la segunda quincena de enero.



“En absoluto. No tenemos ni recibimos ningún llamado para lo que resta del mes, por ahora. No tenemos nada con respecto a esto”, declaró Torre al ser consultada por este medio. Y reconoció que una medida de fuerza puede ser posible si la Provincia “no paga el próximo martes”. “Nos están contestando sobre si nos pagarán el día martes; y si no se llega a pagar seguramente habrá una medida de fuerza”, remarcó.



Baja de la edad de imputabilidad. Dentro de la polémico que suscita el debate por la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, un tema que el gobierno nacional planteó que "se tiene que debatir este año", Torre dejó en claro la posición del SUTEBA con respecto a esto. “Desde varios años atrás venimos sosteniendo el rechazo a la baja en la edad de imputabilidad; y estamos convencidos de que no es el camino para discutir sobre la inseguridad. Hay un dicho que establece que no tenemos que cuidarnos de los niños, sino cuidar a los niños”, completó la referente gremial.







PF de la redacción de Info Región.