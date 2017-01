PROPUESTA DEL GOBIERNO

Kravetz calificó como “necesario” debatir la edad de imputabilidad.

El titular de Seguridad del Municipio de Lanús valoró la intención del Gobierno nacional de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que “no siempre privar de la libertad a una persona es en una cárcel o un instituto de menores”.

El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, se refirió a la propuesta que tiene el Gobierno nacional de crear un régimen penal juvenil que baje de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y sostuvo que “es un debate necesario y que vale la pena dar”.



“Está claro que hay personas que les hacen daño a otras y no están para compartir la vida con el resto de la sociedad, por lo menos por un tiempo”, marcó Kravetz en diálogo con Info Región.



En ese sentido, indicó que “la discusión es que ‘no puede ir a una cárcel o a un reformatorio’, pero también el hecho de que no entre de ninguna manera en el sistema y dejarlo seguir haciéndose daño a sí mismo o a otros es mucho peor”. “La discusión es buena teniendo en cuenta estos parámetros, porque no siempre privar de la libertad a una persona es en una cárcel o un instituto de menores y me parece que también da lugar a discutir alternativas en función de las situaciones, y poder darles una posibilidad”, afirmó el titular de Seguridad municipal.



Asimismo, explicó que “si un chico que comete un delito tiene 14 o 15 años, el hecho de que no se lo impute y no se le diga nada es mucho peor, es negar una realidad”. “No sólo tiene que ver con el sistema represivo, sino con abordar la problemática”, planteó.



Lanús. Otra negativa hacia la iniciativa es que la cantidad de menores que cometen delitos no es mayor a la de los adultos en términos de porcentaje. Sin embargo, Kravetz sostuvo que “hay bastantes delitos que cometen menores en Lanús, es un número importante”.



“Hay un caso de unos chicos que están en Villa Diamante, que los conoce todo el mundo y todo el tiempo hacen alguna tropelía, un desastre distinto, y la única herramienta que tiene el sistema es devolverlos a la misma casa donde cometen la tropelía”, apuntó el funcionario.



Según él, eso da lugar a “dar otro tipo de política, no quedarse con ‘esto no es mi tema, no es punible’, porque alguna política hacia eso tenés quedar, hay que buscarle la vuelta para que el sistema le de algún tipo de respuesta, que a veces es penal y a veces no tanto”.



