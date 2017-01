IRREGULARIDADES

Clausuraron locales en la Costa por venta de alcohol

El Registro de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) realizó inspecciones y clausuró bares, hoteles, balnearios y supermercados.

Cerca de 50 comercios y boliches de distintas ciudades de la costa atlántica bonaerense fueron clausurados por irregularidades en la venta de alcohol en distintas inspecciones del "Operativo Sol".



El Registro de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) realizó inspecciones en toda la costa y clausuró además de bares, hoteles, balnearios y supermercados, a un reconocido boliche de Mar del Plata.



Las ciudades inspeccionadas en esta oportunidad, fueron Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar y los balnearios de Ostende y Cariló, donde se identificaron diversas irregularidades vinculadas a la venta a menores de bebidas alcohólicas y la ausencia de las licencias respectivas.



Detalle. A través de un comunicado, el gobierno bonaerense detalló que en la ciudad de Mar del Plata se clausuró nuevamente el bailable “Sobremonte” por la presencia de cuatro menores, y también se clausuraron tres restaurantes, un bar, dos supermercados y dos hoteles.



En Miramar se clausuró un bowling, dos supermercados y cuatro almacenes por no contar con la licencia del REBA.



En Villa Gesell, se clausuraron cinco despensas por vender alcohol fuera del horario permitido, cinco kioscos por vender bebidas alcohólicas a menores, cuatro restaurantes, tres bares, dos supermercados y dos balnearios por no contar con licencia del REBA; también se clausuró “Bar Hook” por vender alcohol a menores, el boliche “KM 20” por ingreso de menores y “Chupitos Bar” por no tener licencia del REBA.



En Cariló se clausuró una pizzería y un restaurante por no tener la licencia del REBA; mientras que en Pinamar el boliche “Pita Bar” fue clausurado por la venta de alcohol fuera de horario y “Super XXI” por la venta de bebidas alcohólicas fuera de horario y menores de edad consumiendo.



En Ostende se clausuró el supermercado “Fantasía el Progreso” por no tener licencia del REBA.