PRIMERA DIVISIÓN

Bojanich remarcó el “compromiso” de sostener la categoría

El marcador central se expresó sobre el presente del Gasolero.

El defensor de Temperley señaló que hay “ilusiones y esperanzas” renovadas en el inicio de la pretemporada, como previa a la segunda parte del torneo, en la que el Celeste intentará evitar el descenso. “El margen de error es cada vez más chico”, advirtió, en diálogo con Info Región.

Temperley transita la primera semana de entrenamientos que significan el inicio de la pretemporada, por la cual se trasladará el sábado 14 del corriente mes hasta Necochea, en donde realizará la etapa de mayor exigencia, para luego comenzar la segunda parte del torneo de Primera División.



En ese sentido, Gastón Bojanich remarcó la manera con la que afrontan la preparación: “Empezó otra etapa nueva, en la que se renuevan ilusiones y esperanzas, con un compromiso muy grande que asumimos todos, el de dejar al club en la máxima categoría. Sabemos que será un semestre muy duro, seguramente el de mayor dificultad desde que llegué al club, pero lo tomamos como una responsabilidad muy grande”.



“Para relajar la cabeza ya tuvimos los días de vacaciones, así que desde ahora hay que tomar las cosas con la misma intensidad de siempre. Estos seis meses serán claves y el margen de error es cada vez menor", mencionó el defensor, en diálogo con Info Región.



Rendimiento



El Celeste necesita aprovechar cada práctica con el objetivo de elevar su nivel, debido a que afrontará un semestre en el que debe sumar una buena cantidad de puntos para continuar en la Primera División, como consecuencia que, actualmente, es el segundo peor equipo en la tabla de promedios (0.983).



Bojanich puntualizó sobre la búsqueda que tendrán durante los días que restan hasta el reinicio del certamen: “Queremos trabajar mucho porque hay cosas para corregir y, cuanto más tiempo se tenga, será mejor, para aceitar y comenzar del torneo de la mejor manera física y futbolística”.



“En las últimas dos fechas del semestre pasado hubo una evolución en lo defensivo, porque el equipo creció desde atrás hacia adelante, más allá que la derrota ante Quilmes (1-0) se dio por un error puntual, y eso te deja de lado los avances”, resaltó el marcador central.



Incertidumbre



Al igual que el resto de las instituciones del fútbol argentino, el Gasolero sufre la falta de pagos por parte de AFA, por lo que esas deudas se trasladan a los empleados, entre los cuales se destacan los jugadores del plantel profesional.



Con respecto al presente que se vive, el defensor indicó: “Es la misma historia que vimos un tiempo atrás, hay bronca porque sigue pasando lo mismo, tenemos una AFA a la deriva y así también están los clubes. Es muy fea la actualidad del fútbol argentino, pero espero que se resuelva rápido, porque uno como jugador no sabe qué hacer para ayudar”.



“Somos conscientes de los inconvenientes que tiene el club, al igual que el resto del país, y lo más triste de todo es que no sabemos hasta cuándo va a durar, ojalá se resuelva de la mejor manera para no seguir matando al fútbol, porque le da de comer a mucha gente y es uno de los deportes más lindos que existen”, concluyó Bojanich, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.