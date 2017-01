PRIMERA B

Giménez palpitó un semestre “fundamental” para Talleres

El volante valoró la continuidad del director técnico.

El mediocampista del Tallarín remarcó las “ganas” que tienen de cambiar la imagen mostrada en la primera parte del certamen, por lo que la pretemporada será “importante” para el plantel. “Vicentín hizo un buen trabajo y por ello sigue al frente del equipo”, sostuvo, en diálogo con Info Región.

Talleres de Remedios de Escalada transita los primeros días de su pretemporada (volvió a las prácticas el viernes 6 de enero) en Timote y Castro, debido a que el mañana partirá hacia Moreno, donde se ubica el predio del sincato argentino de la televisión, para hospedarse allí hasta el viernes.



Marcos Giménez se refirió al presente que vive el plantel albirrojo: “Estamos con muchas ganas y tenemos las expectativas renovadas, para dejar todo pensando en lo que se viene, que será importante para el plantel”.



“Buscaremos trabajar de la mejor manera, dar el máximo en cada entrenamiento, ya sea de uno o dos turnos, porque hay un objetivo que está claro y es que la preparación debe ser buena para luego trasladarla a los rendimientos en el torneo”, manifestó el mediocampista, en diálogo con Info Región.



Actualidad



Los trabajos previos de los de Escalada se sitúan como anticipo de la segunda parte del torneo de la Primera B, en el que se ubican anteúltimos con 16 unidades, luego de un primer semestre en el que sufrieron 12 derrotas, de las cuales nueve fueron en condición de visitante.



En ese sentido, Giménez señaló: “Este semestre será fundamental para dejar atrás la racha negativa fuera de casa, tenemos que pensar en el partido que esté por delante y no más allá, aunque sabemos que la cuota pendiente se da cuando salimos de nuestra cancha”.



“Tal vez se busquen alternativas en donde no veníamos rindiendo bien, así que sumará el hecho de contar con una posibilidad más de incorporar que el resto de los planteles de la categoría”, expresó el volante, sobre el cupo extra que tiene el club como consecuencia de las lesiones dentro del plantel.



La continuidad



Durante el receso, la Comisión Directiva de Talleres confirmó a Daniel Vicentín al frente del primer equipo, luego de un interinato que duró dos partidos, sobre los que obtuvo una victoria (1-0 frente a Riestra) y una derrota (2-1 ante Tristán Suárez).



El surgido del club resaltó las condiciones del director técnico: “Desde que llegó hizo un buen trabajo y por eso mismo sigue a cargo del grupo, ahora nos toca a los jugadores hacer una buena pretemporada para llegar al reinicio del torneo de la mejor manera”.



“Nos dirigió en dos partidos, pero lo principal que modificó fue el ánimo del plantel, que venía golpeado por las derrotas, y cuando llegó generó un cambio de aire positivo para todos”, mencionó.



Inconvenientes financieros



Los de Remedios de Escalada no están al margen de las deudas que la AFA mantiene con los clubes del fútbol argentino, por lo que, como consecuencia de ello, el pago a los jugadores también sufre retrasos, que en muchos casos generaron suspensiones en los reinicios de las pretemporadas.



“Es duro, no nos mantenemos al margen porque sabemos que existen problemas, hay que tratar de sostenerse y solucionarlo lo antes posible, para el bien de todos los que integramos el fútbol”, concluyó Giménez, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.