#NIUNAMENOS

Lanús marchó por Gina y la erradicación de la violencia machista

“El pedido de la marcha es justicia, que no quede impune”, explicó su hermano. La joven sigue internada por las quemaduras que sufrió y el sospechoso, detenido.

Gina Cervona fue la joven que volvió a movilizar a decenas de personas, quienes se pronunciaron este viernes contra la violencia machista y exigieron justicia, además de políticas de prevención de violencia de género. Ella permanece internada y está batallando. Quiere vivir, como todas las mujeres que a diario sufren este flagelo encarnado en una sociedad que reclama cambios.



La movilización de este viernes en Lanús se suma a la de Quilmes. Ariel, uno de sus hermanos, explicó que al sospechoso Ezequiel Fariña, lo vieron pocas veces y no tenían contacto, pese a estar en pareja con Gina. “Lo vimos muy pocas veces y no teníamos relación con él, pero nunca pensamos que se podía llegar a esto”, admitió.



Respecto a la marcha, de la que participaron amigos, allegados y familiares de Gina, además de vecinos y organizaciones de género, señaló: “El pedido de la marcha es justicia, que no quede impune”. “Que no salga”, insistió, respecto de la pareja de Gina y único señalado por el terrible episodio.



A su turno, Carmen, una amiga, comentó que Ezequiel “la hostigaba”. “Como estaban (viviendo) juntos hace poco, creíamos que querían estar juntos y por eso no estaba tanto con nosotros”, sostuvo, dando cuenta de que Gina se había alejado de su círculo íntimo, condición sine qua non en las relaciones que entablan las personas que ejercen violencia de género. “La quiso matar, estaba consciente y tiene que pagar”, reclamó, en sintonía con lo expresado por el hermano de la víctima.



“Las Mumala Buenos Aires acompañamos la nueva marcha que se realizó en Gerli para exigir #JusticiaPorGina y gritar una vez más #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos. Estamos cansadas que nos sigan negando nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia; cansadas de que nos prendan fuego, nos golpeen, nos cosifiquen, nos violenten desde la sociedad, nuestras parejas, los medios, el Estado...Por eso volvimos a gritar, por eso salimos una vez más a la calle”, señalaron desde la organización.



El hecho. La joven de 20 años quedó gravemente herida tras ser prendida fuego durante una discusión en una casa de Quilmes. La víctima permanece internada en el hospital Alemán ubicado en avenida Pueyrredón al 1600 de ésta Capital Federal en “estado crítico”.



Una de las vecinas de la pareja fue la que llamó a la Policía al ver la dramática escena. Otro residente del barrio comentó que el agresor se excusó y dijo que fue ella la que se prendió fuego, mientras que la vecina le replicó: “Escuché toda la semana como la cagabas a palos”.



El hecho, ocurrido el 3 de enero, es investigado por la fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Quilmes, que caratuló la causa como “tentativa de homicidio”.



