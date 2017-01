GREMIALES

Ferroviarios vaticinan un año conflictivo

“El año empezó con aumentos en las naftas y los peajes. Hay un ajuste y lo están pagando los trabajadores", advirtió Omar Maturano, de La Fraternidad. Y aclaró: "No nos vamos a quedar tranquilos".

En contraposición a los dichos del Gobierno, sobre las expectativas para este 2017, el secretario general del gremio ferroviario de La Fraternidad, Omar Maturano, dijo que 2017 “será un año conflictivo porque comenzó con un ajuste”.



“El año empezó con aumentos en las naftas y los peajes. Hay un ajuste y lo están pagando los trabajadores. Seguramente vamos a tener un año conflictivo. Hubo despidos y suspensiones en los sectores textiles y metalúrgicos. Fuimos prudentes, pero si esto sigue así vamos a comenzar un plan de lucha”, declaró Maturano.



En ese sentido, el gremialista recordó que hubo una ley para frenar los despidos y que “el Gobierno la vetó”, y remarcó que la central obrera “garantizó la paz social en diciembre pasado, pero advirtió que “la paciencia tiene un límite”.



“El Gobierno vetó una ley para suspender despidos y el acuerdo que firmamos con los funcionarios y los empresarios para que se mantengan los puestos de trabajo no se respetó. En diciembre pasado, la CGT garantizó la paz social al contener la movimiento obrero y a las organizaciones sociales. Pero la paciencia tiene un límite”, subrayó.



El titular de La Fraternidad anticipó que el sindicato propondrá un aumento salarial del 25 por ciento en la discusión paritaria, y aseveró que los gremios del transporte consideran que las modificaciones en el impuesto a las Ganancias sancionadas en el Congreso “son insuficientes”. “Desde La Fraternidad vamos a pedir un 25 por ciento de aumento en las paritarias, no sé que pedirán los otros gremios del transporte, pero seguramente no nos vamos a quedar tranquilos, lo que se acordó por Ganancias en el Congreso es insuficiente”, observó.



Maturano reiteró que la CGT quiere llamar a “la cordura y manejarse con inteligencia” frente a los reclamos que le exigen mayor dureza ante las medidas económicas que aplica el oficialismo. "En la época del gobierno de (Raúl) Alfonsín la CGT hizo tres paros y le dijeron que era golpista. Cuando los gremios del transporte hicimos una protesta este año nos tildaron de desestabilizadores. Tenemos que movernos con inteligencia y mantener la cordura”, sostuvo.



La CGT. Maturano calificó como “buena” la gestión que cumplió hasta ahora el triunvirato que encabeza la CGT e integran Héctor Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio). “La gestión del triunvirato fue buena, pero estimo que con el tiempo habrá un único líder; es lo que tiene que pasar. De todos modos, creo que la unidad de la CGT durará mucho tiempo”, puntualizó.

* Nota correspondiente a la publicación del día 07 de Enero de 2017