VENTAS MINORISTAS

En la Región, las ventas por Reyes fueron dispares

Dentro de un panorama reservado y en baja en las ventas por Reyes, los juguetes fue el rubro mejor parado.

Así lo advierten desde las cámaras que agrupan a comerciantes. En Almirante Brown “no se superaron las expectativas” y en Lomas de Zamora “se revirtió” la tendencia de Navidad. La CAME, en tanto, dijo que la baja fue del 3,1 por ciento.

El último informe de ventas de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) arrojó una caída del 3,1% con respecto al 2016. En la Región, la situación fue dispar.



En consonancia con las cifras en el panorama nacional, el titular de la Cámara de Comercio, Horacio Salgueiro, aseguró a Info Región que “los niveles fueron muy bajos” en las ventas por el Día de Reyes. Tanto en unidades vendidas como en facturación, los centros comerciales más importantes de Brown, como Adrogué y Burzaco, “no alcanzaron las cifras que uno esperaba”.



“Nuestra lectura es que sí se vendió, pero no dentro de los niveles esperados”, reconoció Salgueiro. “Seguimos dentro de una situación difícil, porque no se superan las expectativas y no se logra mejorar las cifras del año pasado. El marco sigue siendo muy pobre”, lamentó el referente comercial de Brown.



El centro comercial de Lomas de Zamora siempre fue como una suerte de “burbuja” y las cifras muchas veces no son reflejadas por los informes de la CAME. Es así que el titular de la Cámara, Alberto Kahale, aseguró que “las ventas alcanzaron los niveles del año pasado”.



“Al igual que en Navidad, los rubros que son para los chicos vendieron muy bien. Incluso se revirtió en la parte de videojuegos y electrónica, con respecto a esa Fiesta”, explicó Kahale a este medio. “Para reyes se trabajó mucho y muy bien. Creemos que este enero tendrá un buen nivel con respecto al año pasado, que fue malo. Esperamos que este sea igual o mejor. Por ahora se vende bien, gracias a las ventas de Reyes y también por las vacaciones”, evaluó.



Rubros. A nivel nacional, CAME informó que el rubro más dinámico fue “Jugueterías” con un aumento en las ventas del 1 por ciento. En “Rodados”, las cantidades vendidas se mantuvieron iguales frente al año pasado.



El rubro “Indumentaria y Calzado para niños” tuvo una baja de 4,5 por ciento y “Videojuegos, consolas y accesorios” cayó 4 por ciento. En “Artículos electrónicos” también hubo un descenso de 5,5 por ciento y lo mismo sucedió con “Artículos de computación”, donde la baja fue de 5,8 por ciento.



En coincidencia con estas cifras, Salgueiro indicó que “el balance negativo incluyó a todos los rubros”. “No existe el nivel de algarabía de años anteriores, entonces cae todo: las ventas de juguetes, de ropa, de artículos electrónicos. Todo ha venido hacia atrás”, completó Salgueiro.



Por su parte, Kahale remarcó que “las jugueterías explotaron y vendieron muy bien”. “Durante todo el 2016, todos los meses, el comercio fue en baja en unidades (hasta el 5% en caída). En diciembre, en lo que es Lomas, se vendió igual (que en 2015) o un poquito más. Y Reyes mejoró aún más esos números”, completó Kahale, quien estima un enero de “buenas ventas” tras un balance positivo hasta el momento.



PF de la redacción de Info Región.