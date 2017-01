ECONOMÍA

Entró en vigencia la nueva canasta de Precios Cuidados

La nueva lista ya se encuentra disponible

El nuevo listado que regirá hasta el 6 de mayo se amplió a 545 productos e incluye alimentos frescos como frutas y verduras, cortes populares de carne, pan fresco. Se agregaron repelentes, protectores solares y pañales.

La nueva lista de productos de Precios Cuidados que comenzó a regir este fin de semana con un aumento en los precios del 3% -cuando la proyección inflacionaria acumulada desde septiembre a diciembre es de 6,4%-, se presenta como una opción que contribuye al ahorro de los consumidores, coincidieron distintas analistas, que reclamaron que el programa debe tener más difusión publicitaria.



El titular de la consultora Focus Market y asesor de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Damián Di Pace, dijo a Télam que los precios del programa permiten "un ahorro de bolsillo importante para el consumidor".



"El listado es muy completo, se amplió con 72 productos y llegó a 545", recordó y resaltó que la canasta contemple necesidades estacionales con productos como "protectores solares, repelentes y pañales", ejemplificó.



Consideró que es un listado que incluye desde alimentos frescos como frutas y verduras, hasta cortes populares de carne, pan fresco y lácteos, "pero debe ser más publicitado, más promocionado".



"Las grandes cadenas supermercadistas y los proveedores adhieren voluntariamente al acuerdo, pero lo que cayó un poco es la adhesión de la gente porque falta comunicar al programa", dijo.

Osvaldo del Río, titular de la consultora de consumo masivo Scentia, dijo a Télam que el stock de productos depende de la demanda."Los productos de alta demanda y mucha rotación suelen tener quiebre de stock", explicó y dijo que "a veces no se da abasto por cuestiones de logística o por falta de entrega del producto y eso se ve con los lácteos", ejemplificó.A su criterio, el hecho de que el programa sea voluntario "significa que las empresas, ya sea líderes o pymes, a pesar de que no sea algo mandatario, obligatorio, adhieren al programa y fortalecen su imagen"."La posibilidad de que una compañía pueda adherirse o no flexibiliza la elección de productos con que la empresa quiera participar", opinó.Sostuvo que la actualización del programa conformó una lista "completa y necesaria" y consideró que "si se tiene en cuenta que el 68% de la base de la pirámide social cuenta con sueldos de hasta $ 14.500, esta canasta es de gran ayuda para que el gasto sea más acotado, sin perder calidad y contenido".Sobre la importante participación de compañías pymes en este tipo de programas consideró que a las empresas pequeñas, "aunque le resulte costoso porque no cuentan con tanto volumen, el participar en estos programas les permite mostrarse e manera contundente y su participación se convierte en una inversión publicitaria".

PRECIOS CUIDADOS - AMBA by Info Región on Scribd

Para el representante legal de la entidad Consumidores Libres, Héctor Polino, la canasta básica del programa es completa pero "hay que obligar a los supermercados y los proveedores a que cumplan con ella. Que los Precios Cuidados no sean descuidados, que se los exhiba y publicite claramente y que la Secretaría de Comercio o la Dirección de Defensa del Consumidor sancione los incumplimientos", reflexionó.El nuevo listado de Precios cuidados puede ser consultado por los consumidores en el sitio www.precioscuidados.gob.ar , y ante cualquier inconveniente se puede llamar a la línea gratuita de la Secretaría 0800-666-1518.El programa nació en el año 2014 para que sus precios sirvieran como referencia a los consumidores en ocasión de hacer las compras. De los 317 productos iniciales ahora pasó a tener 545 y son ofrecidos en 2.250 supermercados.Al principio había una preponderancia de proveedores líderes pero de a poco empezaron a participar las compañías pymes. Esta renovación de Precios Cuidados se prolongará por cuatro meses hasta el 6 de mayo próximo y se trata de la cuarta prórroga durante el Gobierno de Mauricio Macri.