SOCIEDAD

La lluvia trajo las complicaciones de siempre en la Región

Caída de lluvia intensa en la Región.

Desde anoche grandes cantidades de agua cayeron en distintos puntos de la región, lo que provocó anegamientos principalmente en Lomas y Lanús.

Las lluvias trajeron complicaciones en distintos puntos de la Región como Lanús y Lomas de Zamora, principalmente por calles anegadas.



Si bien el caudal de agua no fue importante en cuanto a intensidad, hubo una caída constante durante la noche y la madrugada.



En el caso de Lanús, las principales complicaciones se encontraron de lado Oeste en calles como Moreno, Río de Janeiro, Enrique Fernández, y Primero de Mayo.



En Lomas de Zamora, en tanto, los lugares con inconvenientes fueron Villa Fiorito y Albertina. Mientras que las principales calles con inconvenientes fueron Darwin en los cruces con Recondo, Ayolas, Quesada y Canadá; El Plumerillo esquina Bermejo y General Paz; Necol Y Larrazabal; Morazán y Recondo, y Nacada y Mario Bravo.







Según indicaron a Info Región especialistas hídricos, las complicaciones son consecuencia de que no se realizaron operativos de desobstrucción en los desagües de la zona, principalmente por obstrucciones en el aliviador y las estaciones de bombeo.



Por otra parte, en Almirante Brown hubo varios árboles y postes caídos producto de los fuertes vientos que se registraron durante la noche.



Datos del pronóstico. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el mal tiempo se mantendrá durante todo el lunes. De acuerdo a las previsiones del organismo, por la mañana el cielo lucirá nublado pero sin lluvias; mientras que por la tarde tenderá a desmejorar y volverían las precipitaciones, aunque el calor no aflojará. Las marcas térmicas rotarán entre los 21 y 31 grados.







HPF de la redacción de Info Región.