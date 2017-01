Según Pignocco, los límites para la unidad “los pone la realidad”

PJ

Según Pignocco, los límites para la unidad en el PJ “los pone la realidad”.

Además de considerar que la unidad del peronismo “es por demás factible”, evitó hacer exclusiones de dirigentes en el armado y recordó que “Cristina es la primera que no pone límites”.

El senador bonaerense por el FpV Juan Manuel Pignocco sostuvo que la unidad en el PJ esbozada en el último Congreso del partido a nivel provincial “es factible porque no es un amontonamiento”.



“Vamos coincidiendo en muchos puntos entre los diferentes grupos de compañeros y un muy buen ejercicio de eso fue el tratamiento del Presupuesto y la ley impositiva, más allá que nuestro bloque votó en contra por algunas cuestiones”, marcó el legislador en diálogo con Info Región.



En ese sentido, resaltó que “se coincide en algo que es natural al peronismo, que es pelear por los que menos tienen”. “Entonces no nos une el espanto, nos unen algunas coincidencias que se van teniendo en función de algunas medidas a adoptar”, apuntó.



Llamado a Massa. La semana pasada, generó debate la declaración de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien dejó la puerta del PJ abierta al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.



“Creo que fue sacado de contexto porque hay una cuestión de títulos y flashes que hace a la cuestión de los medios, pero el peronismo es esto. Yo, por ejemplo, comparto mucho con Leandro Santoro (UCR), así que los límites del peronismo son como de arena”, señaló el senador provincial.



Agregó, en este marco, que “los límites los va poniendo la realidad, no por pragmatismo, sino porque el peronismo es una fuerza con un profundo sentir ideológico, pragmático, y cuando está en discusión el avance a los derechos conquistados empiezan a haber muchas más coincidencias con sectores que en algún momento hubo diferencias”.



Asimismo, recordó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es “la que llama a un frente ciudadano amplio, la primera que no pone límites y cuando empiezan los cánticos en sus actos lo primero que dice es ‘no hablen de traidores’”.



Elecciones. Por otro lado, manifestó que “después se definirá el tema de las candidaturas” de cara a las PASO y consideró que “lo importante es que se empiecen a discutir políticas”.



