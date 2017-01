BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

“En Argentina el delito no está teniendo edades”

“Viven tirando títulos a los medios en vez de estar trabajando cerca de la gente”, cuestionó Torres sobre la oposición.

Así lo sostuvo el diputado macrista César Torres al respaldar la iniciativa del Gobierno para reformar el régimen penal juvenil. Desestimó las críticas de la oposición. “Viven tirando títulos a los medios en vez de estar trabajando cerca de la gente”, cuestionó.

El diputado bonaerense de Cambiemos César Torres se mostró a favor de abrir el debate sobre la edad de imputabilidad, que el Gobierno busca bajar de 16 a 14 años.



“Lo que está claro es que lamentablemente en Argentina el delito no está teniendo edades, y eso tiene que ver con una falta de contención social y de educación particularmente desde hace mucho tiempo a la fecha”, evaluó el legislador macrista en diálogo con Info Región.



Sostuvo luego que “no es una decisión que se pueda tomar de buenas a primeras” pero “hay realidades que a veces te ponen la soga al cuello”. “No soy de andar queriendo meter pibes presos, pero sí tenemos que hacer una revisión muy fuerte del tema educativo y social en la Argentina”, enfatizó.



Respuesta a las críticas. También se refirió a las críticas de la oposición y apuntó que “quienes hoy se asustan con el tema de la punibilidad, hace 15 años no hicieron mucho para que esto no sucediera”.



“Pero no tienen otro trabajo que hacer. Viven tirando títulos a los medios en vez de estar trabajando cerca de la gente y solucionando este tipo de problemas”, cuestionó.



En ese marco, añadió: “Siempre recuerdo la frase de ‘ningún pibe nace chorro’ y es cierto, ¿pero qué hacemos los que tenemos un rol político para que eso no suceda y ese cartel sea una realidad?”.



“Hay que trabajarlo mucho con las fuerzas políticas en general, porque más que lo partidario tiene que ver con humanizar esta situación que hoy es una realidad”, completó.



PR de la Redacción de Info Región.