ECONOMÍA

El Ministerio de Finanzas saldrá a tomar deuda en el mercado

"Estamos analizando las posibilidades de salir al mercado entre la segunda y tercera semana de enero", precisó.

La cartera a cargo de Luis Caputo tiene en estudio anunciar esta semana el grupo de bancos que se encargará de colocar nueva deuda en el mercado internacional, como parte de una operación que busca renovar vencimientos por u$s 21.000 millones, y tomar nueva deuda por otros u$s 22.000 millones.

"Estamos analizando las posibilidades de salir al mercado entre la segunda y tercera semana de enero" a colocar una serie de títulos, indicó Luis Caputo y añadió que para esta operación, desde su Ministerio, están hablando "con los bancos que nos han apoyado siempre".



Esta estrategia había sido expuesta a fines de año por el propio Caputo al ser consultado por la prensa sobre los nuevos pasos a seguir desde esa cartera. En ese marco, fuentes de la cartera destacaron que "continúa el diálogo" con los bancos en busca de conseguir las mejores condiciones para salir al mercado.



Varios analistas destacaron la conveniencia de salir a tomar deuda antes de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos e incremente la tasa de interés.



El propio Caputo relativizó esa posibilidad y recordó que en la actualidad la "estamos en los mismos niveles de sobre-tasa" respecto de la de Estados Unidos, que antes de las elecciones que consagraron a Trump como presidente.



Incluso, la semana pasada, el banco de inversiones JP Morgan anunció que incluirá a los bonos argentinos que vencen en 2021, 2023 y 2026 en uno de sus índices, lo que alentará su demanda por parte de fondos del exterior cuyos portafolios replican este indicador.



El anuncio se dio luego de que el Ministerio de Hacienda anuló el requisito de permanencia para los capitales, una medida que regía desde el 2002.



Más allá de la reacción del mercado, Caputo adelantó que el monto de la emisión de deuda "será, en función de la demanda, de la (menor) tasa que obtengamos" y que se colocarán "diferentes bonos, no uno solo", para atraer a la mayor cantidad de inversores posibles.



Caputo explicó que este año el Gobierno Nacional deberá salir a tomar u$s 22.000 millones "de nuevos créditos y el refinanciamiento de otros u$s 21.000 millones" ya tomados.



“Sustentabilidad de deuda”. El funcionario volvió a destacar la "sustentabilidad" de la deuda ya que en la actualidad, lo que Argentina le debe a privados y organismos internacionales "representa el 25% del PBI, un nivel muy bajo si se lo compara con los de otros países de la región, y es un tercio de lo que tiene Brasil".



Aseguró que con las políticas de financiamiento para el 2020, la relación deuda/PBI "va a terminar en el 33% ó 34%, y va a ser menos de la mitad de Brasil y sustancialmente menor al de cualquier país de América Latina".