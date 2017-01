ELECCIONES

"El radicalismo tiene gente para encabezar en todos lados”

"El radicalismo tiene gente para encabezar en todos lados”, aseguró Corral.

Lo aseveró el titular de la UCR, José Manuel del Corral. Dirigentes de todo el país se reunirán el 17 de febrero en Córdoba para posicionarse ante las elecciones de octubre y elaborar propuestas para la agenda de Macri.

"El radicalismo tiene gente para encabezar en todos lados. Tenemos figuras muy reconocidos por la sociedad, especialmente en las provincias donde este año se elige senador, como Jujuy, La Rioja, Formosa o Santa Cruz, entre otras", señaló el dirigente.



Los radicales quieren asegurarse que sus ministros, gobernadores, legisladores y figuras relevantes tendrán prioridad en las listas de candidatos.



Un debate aparte será la Capital Federal, donde la UCR porteña se alineó detrás de la figura del embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, y buscará como objetivo de máxima que el economista compita contra el candidato del PRO en internas por adentro de Cambiemos.



"En Capital es una situación particular. Nosotros buscamos que haya listas de acuerdo y que se constituya Cambiemos en los 24 distritos del país, y lo ideal sería también en Capital, pero todo depende de la dinámica de cada distrito", apuntó.



El otro nombre que algunos radicales evalúan para competir en Capital es el del ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, al punto que un matutino porteño publicó que podría ir a Córdoba a mostrarse ante los correligionarios. "Lo desmiento, no está invitado", aclaró Corral.



Aportes. En cambio, sí serán de la partida legisladores de la UCR de todo el país: la idea es que hagan aportes para acercarle al presidente Macri antes de la apertura de sesiones.



"El año pasado tuvimos un encuentro así en Luján, y ahí opinamos que el Presidente debía ser muy claro sobre la herencia recibida", ejemplificó Corral sobre el perfil del discurso presidencial que se impuso en la apertura de sesiones del Congreso de 2016.