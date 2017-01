QUIÉNES SE FUERON CON ESTATUILLA

En la antesala de los Oscar, los ganadores de los Golden Globes 2017

La edición número 74 de la premiación se realizó en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. “La La Land” arrasó y se llevó los 7 premios a los que aspiraba. La sorpresa fue "The Crown", la serie sobre la juventud de la reina Isabel II de Inglaterra que se llevó el premio a Mejor serie dramática por delante de "Game of Thrones", "Westworld" y "Stranger Thing.

Ayer, Los Ángeles se vistió de gala para celebrar la 74 edición de la entrega de los Globos de Oro. La ceremonia, conducida por el humorista inglés Jimmy Fallon es la antesala de los Oscar.



La comedia musical "La La land", dirigida por Damien Chazelle y que tuvo premiere mundial en el último Festival de Venecia, fue la gran dominadora de la noche y se llevó siete galardones en igual número de nominaciones en los premios que entregó la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, incluyendo Mejor película de comedia o musical, Mejor director, Mejor actor y Mejor actriz de comedia o musical, para Ryan Gosling y Emma Stone.







La ceremonia que premia a la actividad cinematográfica y televisiva de 2016, y que en ocasiones puede marcar tendencia respecto a los premios Oscar que se entregan a fines de febrero, se llevó a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, en California, donde también resultó ganadora de forma previsible "Moonlight", de Barry Jenkins, en el rubro de Mejor película dramática.







Narra la vida de un joven afroamericano hijo de una madre adicta y cobijado por un vendedor de drogas, y que se quedó tan sólo con el premio a la Mejor película dramática, beneficiada porque a diferencia de los premios Oscar la modalidad de los Globos de Oro distingue entre ese género de películas y las de comedia o musicales.?



Otros ganadores destacados en la rama cinematográfica fueron Casey Affleck como Mejor actor dramático por "Manchester junto al mar" y la francesa Isabelle Huppert, que sorprendió al derrotar a Natalie Portman como Mejor actriz dramática por su participación en "Elle", filme de Paul Verhoeven que también ganó en la categoría Mejor película en idioma extranjero.







Menos previsible resultaron ser los premios entregados a lo mejor de la televisión, ya que la miniserie "The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story", que narra el histórico juicio contra la leyenda del fútbol americano acusado del doble homicidio de su esposa y un amigo de ésta en la década del 90, se llevó sólo dos de las cinco estatuillas posibles: Mejor miniserie o película para la televisión y Mejor actriz en el mismo rubro, para Sarah Paulson.







Dos fueron las grandes sorpresas: la primera fue "The Crown", la serie de Netflix sobre la juventud de la reina Isabel II de Inglaterra que se llevó el premio a Mejor serie dramática por delante de "Game of Thrones", "Westworld" y "Stranger Things" y el premio a Mejor actriz de drama para Claire Foy.







La segunda se trató de "The Night Manager", miniserie británica basada en la novela homónima del prolífico autor de historias de espías John Le Carré, sobre un ex soldado británico y gerente de hotel en El Cairo, Egipto, que es reclutado para infiltrarse en la red internacional de venta ilegal de armas.







Si bien perdió a manos de "The People..." el galardón a la mejor miniserie, se llevó los premios a Mejor actor de miniserie o película para la televisión, para Tom Hiddleston, y los de Mejor actriz y actor de reparto de televisión, para Olivia Colman y Hugh Laurie, el tercero para él, tras ganar dos por su papel del impredecible médico de "Dr. House".



Todos los ganadores.



Mejor actor de reparto: Aaron Taylor-Johnson por “Nocturnal Animals”.



Mejor actor en un drama televisivo: Billy Bob Thornton por “Golliath”.



Mejor actriz de televisión en comedia/musical: Tracee Ellis Ross por “Black-ish”.



Mejor serie de televisión en comedia/musical: Atlanta.



Mejor Actriz en mini serie o película para televisión: Sarah Paulson por “The People vs. OJ Simpson”.



Mejor miniserie o película para televisión: “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”.



Mejor Actor de Reparto en una mini serie o película para televisión: Hugh Laurie por “The Night Manager”.



Mejor música original: “La La Land” (Justin Hurwitz)



Mejor canción original: “City of Stars” de Justin Hurwitz, Benj Pasek y Justin Paul por “La La Land”.



Mejor Actriz de Reparto en una película: Viola Davis por “Fences”.



Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película hecha para TV: Olivia Colman por “The Night Manager”.



Mejor actor en una película musical o de comedia: Ryan Gosling por “La La Land”.



Mejor guión original: Damien Chazelle por “La La Land”.



Mejor película de animación: Zootopia.



Mejor película en lengua extranjera: “Elle” (Francia).



Mejor Actor en una miniserie o película para televisión: Tom Hiddleston por “The Night Manager”.



Mejor Actriz en Serie de Drama: Claire Foy por “The Crown”.



Mejor Serie Drama: “The Crown”.



Mejor director: Damien Chazelle por “La La Land”.



Mejor actor en una serie de comedia: Donald Glover por “Atlanta”.



Mejor Actriz en comedia o musical: Emma Stone por “La La Land”



Mejor película: “La La Land”.



Mejor actor drama: Casey Affleck por “Manchester by the Sea”.



Mejor actriz de drama: Isabelle Huppert por Elle (Francia)



Mejor película de drama: “Moonlight”.



Casi llegando al final de la ceremonia, la gran, la inmensa Meryl Streep recibió el Cecil B. DeMille Award, en reconocimiento a su trayectoria. Viola Davis fue la encargada de entregarle la estatuilla tras una emotiva dedicatoria.





At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 de enero de 2017

Con un fuerte discurso contra la xenofobia, recordó a Donald Trump; y celebró a otros artistas y alzó la voz por los inmigrantes. Finalizando, entre lágrimas, mencionó a Carrie Fisher, su gran amiga, y dijo: ““Como dijo mi amiga, la princesa Leia, toma tu corazón roto y hazlo arte”.