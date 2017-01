TENÍA 72 AÑOS

Murió el ex diputado peronista Díaz Bancalari

Su deceso fue confirmado por el apoderado del PJ Jorge Landau a través de un mensaje que publicó en la red social Facebook. En abril, el ex legislador nacional había sufrido un accidente cardiovascular (ACV) y desde entonces permanecía internado en grave estado en una clínica especializada.

El ex diputado peronista José Maria Díaz Bancalari falleció hoy a los 72 años. Su deceso fue confirmado por el apoderado del PJ Jorge Landau a través de un mensaje que publicó en la red social Facebook. "Con gran tristeza informo que acaba de fallecer nuestro compañero y amigo José María Díaz Bancalari", escribió Landau y debajo se sumaban las condolencias de compañeros del partido, militantes y usuarios en general.







El ex legislador nacional se encontraba internado en una clínica porteña luego de sufrir, en abril del año pasado, un accidente cerebrovascular (ACV). Fue luego de que, a mediados de año, permaneciera durante más de dos meses en el área de terapia intensiva del Instituto del Diagnóstico de la ciudad de Buenos Aires, tras sufrir un accidente doméstico en el baño de la casa de su hija a raíz del ACV.



Oriundo de San Nicolás, tuvo una vasta militancia en el justicialismo. Se desempeñó en diversos cargos institucionales y partidarios como, entre otros, diputado, senador y ministro provincial.



Condolencias en el mundo político. El ex candidato a presidente y gobernador bonaerense, Daniel Scioli; el ex intendente de Lanús y actual senador del PJ, Darío Díaz Pérez y el diputado Fernando "Chino" Navarro fueron algunos de lo que lamentaron su pérdida.





Lamento el fallecimiento de Diaz Bancalari.

Dirigente peronista que contribuyó tanto a nuestra democracia.

Mis condolencias a su familia. pic.twitter.com/Jo9QotOhq6 — Daniel Scioli (@danielscioli) 9 de enero de 2017

Falleció el cro Diaz Bancalari, una historia de sacrificio y compromiso con el mov. justicialista. Mis condolencias a la familia y amigos pic.twitter.com/uEukiJeRWF — Darío Díaz Pérez (@DiazPerezDario) 9 de enero de 2017