FONDOS DE NACIÓN

Para Díaz, el anuncio de envío de fondos es una “medida marketinera”

Criticó, por otra parte, el veto de Vidal a la comisión que regulaba la obra pública en la Provincia.

El presidente del bloque de diputados bonaerense del FAP explicó, en diálogo con Info Región, que ese dinero formaba parte de los 41 mil millones de pesos que se aprobó en el Presupuesto 2017. “Les agarró un ataque de electoralismo producto de que no les está yendo bien con las encuestas”, enfatizó.

En diálogo con Info Región, el presidente del bloque de diputados bonaerense del FAP, Marcelo Díaz, aseguró que el anuncio del gobierno nacional de destinar 25 mil millones de pesos a la Provincia es una “medida marketinera”.



“Cuando votamos el presupuesto 2017 había una partida en los ingresos que eran 41.000 millones de aporte del tesoro. La verdad es que estos 25 mil millones forman parte de esa cifra que fue acordada y aprobada. No hay un dinero extra que ingresa, lo que ocurre es que están en campaña y necesitan hacer anuncios como este”, aseveró el legislador bonaerense.



Explicó, en este sentido, que “no hay un monto de reparación” y que la situación para la Provincia “no ha mejorado”. “Les agarró un ataque de electoralismo producto de que no les está yendo bien con las encuestas. No va a haber más plata para los comedores, o los institutos de menores, no varía en absoluto el presupuesto aprobado. Lamentablemente es algo a lo que el gobierno de Cambiemos nos tiene acostumbrado”, opinó.



Obra pública. Díaz se refirió al veto de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a la comisión que regulaba el uso de fondos en la obra pública. Aseguró que “era un acuerdo parlamentario entre los bloques que la gobernadora rompió”.



“El rol del parlamento es controlar y un veto que lo limita sin dudas que nunca es bueno. Da la impresión de que a Cambiemos no le gustan los controles”, aseveró.







HPF de la redacción de Info Región.