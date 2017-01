PRIMERA C

San Martín inicia la pretemporada en Burzaco

El Azul comenzará una nueva etapa de la mano de Galeano (Foto: Prensa San Martín).

El Azul comenzará con los trabajos mañana en el estadio Francisco Boga en lo que será la primera práctica comandada por Diego Galeano que cumplirá su segundo mandato como entrenador de la institución. El plantel no contará con Martín Gianfelice y Julio Ledesma, quienes dieron un paso al costado por falta de pago.

San Martín de Burzaco interrumpió su descanso y comenzará, mañana desde las 9:30, con la pretemporada previa a la reanudación del torneo de la Primera C, donde no atraviesa un buen presente ya que con 17 unidades se encuentra a uno de distancia del último, Dock Sud.



El primer entrenamiento se llevará a cabo en el estadio Francisco Boga, bajo el mando de Diego Galeano, entrenador que asumirá su segundo mandato en la institución Azul luego de un paso fugaz en la temporada 2013/14, la cual culminó con el traspié en la semifinal del reducido de la Primera D frente a Yupanqui.



Debido a la delicada situación económica del club, la continuidad de los entrenamientos también será en el distrito aunque aún no está determinado el predio.



Situación delicada



Emparentado con la realidad que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), San Martín vive un presente económico complejo que impacta directamente en la realidad futbolística y el pago de sueldos en el plantel profesional.



Como consecuencia de ello, Martín Gianfelice y Julio Ledesma ya no formarán parte del equipo debido a que se alejaron de la institución apuntando como el principal factor a las deudas que sostiene la dirigencia.



Además, el volante, que se desvinculó poco antes de terminar la primera parte del certamen, tomó la decisión de inhibir al club ante la AFA por falta de pago.



El cuerpo técnico



Para iniciar los ejercicios de preparación, Galeano confirmó quienes lo acompañarán en el cuerpo técnico, ellos serán: Daniel Stechina (ayudante de campo), Gustavo Unzalo (preparador físico), Juan Gómez, quien se retiró del fútbol en estas últimas semanas será entrenador de arqueros y Alberto Cutuli (psicólogo).



LNR de la Redacción de Info Región.