PRIMERA DIVISIÓN

González afirmó que serán un equipo “duro y competitivo”

El volante proyectó lo que mostraran en la segunda parte del torneo. (Foto: prensa Temperley)

El mediocampista de Temperley remarcó el “valor” que tiene la pretemporada para el plantel, y destacó que cuentan con la “capacidad” como para mantener al club en la máxima categoría. “La idea del entrenador está clara”, señaló, en diálogo con Info Región.

El primer semestre del año definirá la suerte de Temperley en la Primera División, debido a que el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez buscará realizar una buena segunda parte con el objetivo de sostener la categoría, para lo cual ya comenzó con los trabajos de pretemporada (desde el 4 de enero).



En consecuencia, Daniel González remarcó las vivencias en el comienzo de la preparación: “Los primeros días son duros, tal como se dio en cada una de los equipos de los que fui parte, pero lo estamos llevando de la mejor manera porque sabemos el valor que tendrá a lo largo del semestre”.



“Son todas iguales, cada una con su estilo de trabajo, y en esta ocasión lo estamos haciendo bien, porque nos mantenemos a predisposición del cuerpo técnico para entrenar al máximo”, manifestó el mediocampista, en diálogo con Info Región.



Los entrenamientos



El Celeste está realizando sus prácticas en el estadio Alfredo Beranger, aunque, a partir del sábado 14 y hasta el domingo 22, se trasladará hacia Necochea para realizar los ejercicios de mayor exigencia.



Con respecto a la proyección que tiene Álvarez sobre su plantel, González comentó: “Planteó que seremos un equipo muy duro y competitivo, él observó que hicimos las cosas bien en el cierre del año y sabe que tenemos capacidad como para salir pronto de la zona de descenso”.



“El camino a seguir es el de lo hecho en los cruces ante Belgrano (igualdad en cero) o Godoy Cruz (triunfo 1-0), porque mostramos buenos rendimientos y realizamos lo que habíamos pensado. Ahora, con más tiempo de trabajo para el entrenador, tenemos chances de implementarlo aún mejor, porque la idea está clara”, explicó el ex San Martín de San Juan.



El volante, que fue titular en gran parte del certamen, perdió lugar desde la llegada del director técnico, aunque se plantea nuevas metas: “En lo personal intentaré hacer la pretemporada de la mejor manera y, después, con la competencia sana que existe en el plantel, buscar el regreso al equipo”.



Asimismo, el zurdo se refirió a la posibilidad de sumar refuerzos: “No me meto en las incorporaciones, porque sé que si nos sentimos todos bien, contamos con un gran equipo, porque el plantel está integrado por jugadores de nivel que forman un muy excelente grupo, pero si se suma alguien más lo integraremos rápidamente”.



Problemas generales



La deuda que la AFA mantiene con los clubes del fútbol argentino produjo una situación en la que muchos planteles decidieron no comenzar la pretemporada, y hasta se pone en peligro la fecha de inicio de cada uno de los certámenes.



“Es una actualidad incómoda de la que se habla en el grupo, pero actualmente tenemos la cabeza puesta en la preparación, porque queremos que arranque el torneo y sacar la situación adelante”, concluyó González, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.