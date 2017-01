RUGBY

Menéndez afirmó que el título “suma en lo anímico”

El jugador del Tricolor fue el albiceleste más experimentado. (Foto: UAR)

El tercera línea de los Pumas 7s valoró el “juego de equipo” que desarrollaron para adjudicarse el torneo de Punta del Este, con un grupo “nuevo” que se adaptó al “sistema”. “Me sentí muy bien con el rol de capitán”, destacó, en diálogo con Info Región.

El seleccionado argentino de rugby seven se coronó campeón del torneo de Punta del Este, luego de vencer 22-21 a Fiji en el choque decisivo, por lo que concluyó su participación en tierras orientales sin conocer la derrota.



En consecuencia, Nicolás Menéndez remarcó el trabajo realizado por el grupo nacional: “Quedaron sensaciones positivas, tuvimos un muy buen torneo en el que finalizamos invictos, con un juego de equipo, que es importante para llegar de la menor manera a la próxima etapa del circuito (en Wellington, entre el 28 y 29 de enero)”.



“Se armó un gran grupo y se notó también adentro de la cancha, los jugadores nuevos que se sumaron se adaptaron con rapidez, que era lo que necesitábamos”, señaló el tercera línea, en diálogo con Info Región.



La consagración



Luego de realizar un torneo con firmeza en cuanto al nivel y a los resultados, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora se midió ante Fiji, el mejor equipo del mundo en la especialidad, al que doblegó sobre el cierre, con un resultado de 22-21.



Menéndez analizó el conocimiento previo que tenían sobre el rival: “Sabíamos que iba a ser el partido más difícil, son los mejores del mundo, así que nos suma mucho en lo anímico haberles ganado para prepararnos de cara lo que viene”.



El foward, con seis torneos disputados en el circuito mundial, fue el jugador más experimentado de un plantel que contó con caras nuevas: “Era un equipo con poco rodaje en lo general, así que fue un plus conseguir que todos nos apeguemos al sistema que planteamos y hacer buenos partidos”.



“Me sentí muy bien, por primera vez me tocó el rol de capitán, y los chicos me la hicieron fácil para pasar un gran fin de semana que terminó de la mejor manera: levantando la copa”, indicó el tercera línea de Lomas Athletic.



Lo próximo



La selección argentina de rugby seven continuó su camino en Pinamar, hacia donde se trasladó el domingo para realizar una pretemporada previa a lo largo de una semana, debido a que luego volverán a Buenos Aires, antes del viaje a Nueva Zelanda, por el siguiente torneo del Circuito Mundial.



“Vinimos a la Costa Atlántica con la meta de hacer una preparación, que sirve para ponernos a punto y llegar de la mejor manera a la siguiente etapa”, concluyó Menéndez, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.