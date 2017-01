CORTES DE LUZ

Vecinos de Lomas renuevan reclamos por cortes de luz

Crece el malestar en los vecinos de Lomas por los cortes de luz.

Tras cortar la avenida Juan XXIII, vecinos de Parque Barón y zonas aledañas evalúan nuevas medidas de protesta ante los reiterados cortes de electricidad que afecta a alrededor de 40 manzanas. “Estamos evaluando tomar las oficinas de Edesur esta misma semana”, señalaron a Info Región.

Las altas temperaturas y la falta de inversión en infraestructura del servicio electricidad generan que cientos de vecinos se queden sin suministro durante horas, o incluso días, lo que produce mucho malestar en las personas, que se traduce en reclamos y protestas, como los cortes de avenidas o calles.



Cerca de 40 manzanas, en la zona de Parque Barón en Lomas de Zamora, se encuentran si luz o con interrupciones frecuentes en el servicio, desde hace varios días, producto del desperfecto técnico del transformador que alimenta al barrio. “Desde Edesur no hemos tenido ninguna respuesta y el accionar sigue siendo nefasto porque la luz la volvieron a cortar”, denunciaron desde la Multisectorial de Lomas.



“Deberían resolver con la reposición de un generador eléctrico y no lo hacen; solo hicieron una reparación. Obviamente ese transformador se volvió a romper y seguimos reclamando por su cambio”, aseguró David Arias, referente de la multisectorial, quien aseguró que el problema se agravó desde el último sábado.



“En asamblea con los vecinos analizaremos las medidas a tomar. Hoy (por el lunes) ya tuvimos dos horas más sin luz y seguimos con zonas que no tiene suministro, por lo que tomaremos medidas de protesta”, aseguró Arias, quien confirmó que harán una toma de las oficinas de Edesur esta semana, en caso de no recibir soluciones.



Otras complicaciones. Además de la falta de luz, desde la multisectorial indicaron que la problemática se extiende al servicio en el agua, ya que al haber poca presión los vecinos requieren del uso de bombas para cargar el tanque. “Además hubo muchos casos de electrodomésticos quemados y los comerciantes de la zona debieron tirar mercadería. Hasta que no haya una solución o respuestas, tomaremos medidas”, completó David Arias.



Los cortes en el suministro eléctrico alcanza a 3882 usuarios, de los cuáles 2473 pertenecen al distrito de Lomas de Zamora, según datos oficiales del ENRE.







PF de la redacción de Info Región.