DERECHOS HUMANOS

Echaron a la funcionaria que hizo una fiesta en la ex ESMA

“Por su trágica y dolorosa historia, debe ser motivo de reflexión y respeto por parte de toda la sociedad”, indicaron desde la Secretaría de Derechos Humanos.

El video de una funcionaria de Derechos Humanos bailando sobre una mesa en una de las oficinas de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), que hoy es un Espacio de la Memoria, encendió el repudio. El Gobierno anunció este lunes que se le pidió la renuncia, aunque no dio el nombre.







Este video despertó la ira. Tras las críticas, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural anunció que se pidió la renuncia de la funcionaria. “En virtud de los hechos sucedidos dentro de las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en los cuales se pudo observar a través de un video difundido en redes sociales a una funcionaria manteniendo un comportamiento impropio de éste espacio de Memoria durante los festejos de fin de año del sector en que se desempeña, el secretario Claudio Avruj le solicitó la renuncia inmediata a su cargo, la cual fue presentada en el día de la fecha”, indicaron en un comunicado de prensa.



“La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural remarca una vez más que el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) es un ámbito que, por su trágica y dolorosa historia, debe ser motivo de reflexión y respeto por parte de toda la sociedad, y que en virtud de ello los funcionarios que se desempeñan en el mismo deben guardar, más que nadie, el debido decoro en el ejercicio de sus funciones. Conscientes de esta situación, se adoptó la medida referida”, apunta el texto.