Grana aseguró que el Gobierno “se paró sobre el acelerador”.

Las primeras medidas económicas de 2017 son, para el diputado kirchnerista, “un cambio de intensidad en la misma dirección: el paredón”, y aseguró que tampoco es potestad de los nuevos ministros que asumieron en el área económica.

El diputado nacional del FpV Adrián Grana criticó los primeros pasos que dio el Gobierno nacional en lo que va de 2017, como la quita de la devolución del 5 por ciento del IVA a las compras con débito y el recorte de medicamentos para los jubilados afiliados a PAMI.



“Es como que se pararon sobre el acelerador”, graficó Grana en diálogo con Info Regón y remarcó que “hay un cambio de intensidad en una misma dirección y lamentablemente esa dirección sigue siendo el paredón, porque van directamente a chocar todo en términos políticos y económicos en Argentina”.



Sostuvo que la economía “cada vez se abre más a las economías internacionales, por lo tanto cada vez hay más productos importados en Argentina y eso destruye la industria nacional, y hace que pierda poder adquisitivo el conjunto de los argentinos”. “Mientras, se achica el mercado interno y hay cada vez hay más gente excluida, más despidos y menos oportunidades; la lluvia de inversiones no aparece”, criticó el diputado y ratificó que “lo que están haciendo es acelerar los tiempos para darle mayor oportunidad de negocio a los ricos”.



Plan de Macri. Con respecto al cambio de nombres en el área de Economía con la salida de Alfonso Prat-Gay y la llegada de Luis Caputo (Finanzas) y Nicolás Dujovne (Hacienda), Grana opinó que “no van a cambiar, porque aparte eso nunca es potestad de los ministros”. “Esto tiene que ver con una planificación mucho más importante, porque el responsable del plan económico de la Argentina hoy es Mauricio Macri y antes era Cristina Fernández de Kirchner, independientemente de quién sea ministro”, aseguró el legislador del FpV y aclaró que “está bien que así sea”.



En ese sentido, señaló que “lo que tiene que hacer el presidente es pensar si quiere una Argentina con la mayoría de los argentinos excluidos, porque sino tiene que rectificar el rumbo de la economía”. “No son tontos, no son inoperantes, no son ingenuos. Lo que quieren es un país dual, con la mayoría de la gente y con la minoría adentro”, aseveró Grana.



