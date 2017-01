PANORAMA ECONÓMICO

Di Marzio: “Ya no esperamos nada del Gobierno”

Más allá del cambio de nombres en el Gabinete nacional, el diputado del Movimiento Evita sostuvo que “hay un plan neoliberal que viene por más ajuste” y ratificó la necesidad de “construir una alternativa política”.

El diputado bonaerense de Peronismo para la Victoria-FpV Gustavo Di Marzio consideró que en el plano nacional “el panorama no es bueno” en materia económica, luego de las primeras medidas del Gobierno tras la salida de Alfonso Prat-Gay del Ministerio de Hacienda y Finanzas.



“Del Gobierno esperamos sólo más de lo mismo, ya que hay un plan neoliberal que viene por más ajuste, que viene para que se cierren las Pymes que se habían construido durante la década anterior, el cierre de comercios, tarifazos”, indicó Di Marzio en diálogo con Info Región.



Para el legislador del Movimiento Evita “esa política se va a profundizar porque tiene que ver con una transferencia que quieren hacer a los sectores concentrados de la economía" a fin de "construir un país agroexportador donde le están planteando a las industrias que se reconviertan para abrir las importaciones”.



“No creo que cambien de rumbo porque tienen un plan económico que ya lo vivimos en Argentina, que fue Martínez de Hoz, que fue Cavallo y son los mismos personajes de la historia, incluso de esas familias, de la misma matriz económica. Así que no creemos que eso se modifique”, sentenció.



Alternativa de poder. Aunque sostuvo que “el panorama no es bueno”, instó a “construir la alternativa política para ganarles electoralmente”.



“Desde ahí los vamos a frenar, desde exigir una derrota electoral donde el pueblo les va a decir ‘basta, hasta acá se llegó’, porque no queremos retroceder en los derechos que veníamos conquistando. No queremos parar de soñar lo que faltaba, que es lo que nos faltó en la etapa anterior, y creo que en ese sentido habrá que tomarlo como un paréntesis, siendo solidario con los que más van a sufrir, estando al lado de las movilizaciones y de la lucha”, planteó Di Marzio.



Para el diputado, “eso demanda una vocación de unidad muy grande y después de pluralidad para construir esa opción política que sea de mayoría”. “Porque sino vamos otra vez a situaciones de gran angustia y desesperación de millones de compatriotas que ha visto nuestra Patria”, advirtió.



PR de la Redacción de Info Región